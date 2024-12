Tristan Priimägi: "Mootorsaed laulsid" on värske, uudne ja huvitavalt lahendatud

"Mootorsaed laulsid" segab kokku palju erinevaid žanre: filmi tehakse kummardus õuduskino legendidele, aga on ka häbitut huumorit, action'it ning isegi muusikalinumbreid. Vaatamata sellele, et jutt õudusfilmist ja verest võib osades vaatajates kahtlusi tekitada, sobib film režissöör Sander Marani sõnul hästi ka pühadeaegseks lõbusaks vaatamiseks.

"Siin on natukene või isegi palju verd, aga see veri on punane, natukene liiga punane, selline montypythonlikus huumorivõtmes," selgitas režissöör ja lisas, et väga paljud inimesed on kartnud ette ja hiljem öelnud, et see oli teine asi ja nad naersid end ribadeks. "Siin peab võib-olla teistpidi kartma, et tulevad kõhukrambid."

Sander Maran filmis enamuse "Mootorsaed laulsid" materjalist kümme aastat tagasi ning kuigi film valmis alles tänavu, oli neil esialgu lubadus see 2014. aasta Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivaliks valmis saada. "Seda lubadust me kohe üldse ei täitnud, siis me lubasime 2015. aasta festivaliks, siis 2016. ja 2017. aastaks, aga siis üks hetk enam üldse ei lubanudki," meenutas ta ja lisas, et tegelikult ta teadis kogu aeg, et sellest materjalist tuleb film kokku. "Mitu korda ma kukkusin täiesti kokku, aga elu läheb edasi, korjad ennast üles ja lähed edasi."

Rahvusvaheliselt on film linastunud paljudel žanrifestivalidel ning toonud seal koju hulga auhindu, alates parima filmi preemiatest kuni tunnustusteni muusika eest. Hetkel on neil käimas läbirääkimised, et film jõuaks lisaks Eestile kinodesse ka mujal.

Filmikriitik Tristan Priimäe sõnul on "Mootorsaed laulsid" tänavuse aasta kõige rohkem ringi reisinud ja enim auhindu saanud Eesti film. "Film on, ei saa salata, värske, uudne ja huvitavalt lahendatud, žanrifilmide maailmas on väga palju stereotüüpset jama ja klišeesid, mida me võime ka kohalikus kinolevis näha, aga see film eristub päris tugevalt."