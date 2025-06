"Mootorsaed laulsid" jõuab USA kinolevisse

USA-s hakkab filmi levitama žanrifilmide levitaja Dark Star Pictures, mille fookuses on tugeva autorikäega originaalne kino. Levifirma toel algab filmi "Mootorsaed laulsid" kinolevi USA-s sügisel, pärast mida jõuab see ka Ühendriikide suurematele voogedastusplatvormidele.

"See on täpselt selline hullumeelne ja hulljulge film, mis tuletab meelde, miks me üldse kinos käime," ütles Dark Stari president Michael Repsch. ""Mootorsaed laulsid" kujuneb kindlasti hilisõhtuste seansside klassikaks. Meil on hea meel tuua see koostöös Red Water Entertainmentiga Põhja-Ameerika publiku ette."

Red Water Entertainmenti president Avi Federgreen lisas, et "Mootorsaed laulsid" on film, mis murrab kastist välja. "Midagi sellist, mis oleks üheaegselt nii originaalne ja leiaks samas publikutega kohese sideme, esineb väga harva," märkis ta.

Eesti voogedastusse jõuab "Mootorsaed laulsid" hilissügisel, pisteliselt näeb seda seniajani ka kinos Artis.

"Mootorsaed laulsid" on režissöör Sander Marani debüütfilm, mis filmiti aastal 2013 ja oli seejärel kümme aastat järelproduktsioonis. Osades Karl-Joosep Ilves, Laura Niils, Janno Puusepp, Rita Rätsepp, Martin Ruus, Ra Ragnar Novod, Henryk Novod ja paljud teised.