Pildid: selgusid 2024. aasta kultuurisõbrad

A. Le Coq pälvis aasta kultuurisõbra tunnustuse Tartu 2024 kultuuripealinna ja seeläbi Lõuna-Eesti kultuurisündmuste toetamise eest ning Anna Elam, Peter Elam Håkansson ja LaSpa Group Arvo Pärdi Keskuse toetamise eest. Samuti tunnustati aasta kultuurisõbra tiitliga Nobe juhatuse esimeest Mait Rõõmussaart tema toetuse eest muusikavaldkonnale. Aasta kultuurisõpradele kingitakse kunstnik Kärt Ojavee traditsiooniline teos "Undefined Useful Object".

"Näeme nii Eestis kui ka mujal maailmas, kuivõrd oluline on kultuuri edendamisel erakapitali ja avaliku raha sümbioos. Tänu erakapitalile on Eesti kultuur mitmekesisem, julgem ja kättesaadavam. Tähistasime ja tänasime täna õhtul ettevõtjaid, kes seda ühiselt loodavat väärtust samuti mõistavad. On rõõm, et ka keerulistel aegadel jätkub eratoetajatel tahet panustada kultuuriellu mitte ainult rahaliselt, vaid ühtlasi aja, oskuste, kontaktide ja nõuga, mis on vahel isegi väärtuslikumad," ütles kultuuriminister Heidy Purga.

Aasta kultuurikorraldaja tunnustusest rääkides märkis kultuuriminister, et lõppenud aasta oli eriline just Tartu ja kogu Lõuna-Eesti jaoks. "Otepää lähedal asuv Maajaam on juba üle 10 aasta võõrustanud loojaid ning neid ümbritseva keskkonnaga inspireerinud. Tartu kultuuripealinna tiitliaasta üheks eredamaks elamuseks oli kindlasti Maajaama vabaõhunäitus "Metsikud bitid", mis andis suurepärase võimaluse kaduda Lõuna-Eesti kuppelmaastike vahele ning avastada, kuidas loodus ja inimene, kunst ja tehnoloogiad üksteist mõjutavad," rääkis Purga.

Tehnoloogilise kunsti talu Maajaam eestvedajad on Mari-Liis Rebane ja Timo Toots. Aasta kultuurikorraldaja tiitliga käib kaasas rahaline preemia, mis on võrdne möödunud aastanumbriga ehk tänavu 2024 eurot.

Kultuuriministeeriumile laekus sel korral tunnustamiseks 46 ettepanekut. Kultuurisõbra valikukomisjoni tööd juhtis kantsler Kristiina Alliksaar, komisjoni liikmed olid lisaks ministeeriumi esindajatele 2023. aasta kultuurikorraldaja Roman Demtšenko, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse juhatuse liige Liina Maria Lepik, ettevõtja Siiri Tamm ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts.