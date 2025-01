Mumm Records andis välja punkmuusikakogumiku "Puntratants"

Mumm Records eesotsas Marko Mummiga tegi 24. augustil Facebookis üleskutse saata plaadifirmale lugusid, et panna neist kokku punk-rock'i kogumik.

"Idee tuli sellest, et keegi polnud ammu sellist kogumikku teinud ja kuna mul sel hetkel Mumm Recordsis midagi töös ei olnud, siis võtsingi ette, panin üleskutse välja ja lood hakkasid laekuma. Viimane lugu saabus peale jõule Kurjamilt," selgitas Mumm.

"Huvilisi on täpselt sama palju kui plaadile pandud sai ehk 37 bändi. Tegelikult jäid üks venekeelne ja üks ingliskeelne lugu välja. See oli minu isiklik otsus, sest tahtsin, et kogumikul oleksid ainult eestikeelsed laulud," rääkis Mumm.

Plaadilt leiab ka paar vanemat lugu, aga suurema enamuse võtsid bändid linti 2024. aastal. Ka nimilugu "Puntratants" ilmus algselt Lõõtsavägilaste 2016. aasta albumil "Edimise numre miis", aga salvestati seljataha jäänud jõulude ajal uuesti pungivõtmes sisse.

"Nägin Pieter Bruegeli maali "Pulmatants", mis mulle meenutas kuidagi puntratantsu ja sealt tuligi idee plaadile selline nimi panna. Lõõtsavägilased on just "Puntratantsu" loo jaoks kõige sobilikum bänd maailmas." ütles Mumm.

Kogumikult leiab järgmised lood:

1. CD

1. Fuctor "Pääminister"

2. SS Robot "Lõplik lahendus"

3. Dead F! "Kurb"

4. Puberteet "Pornosõltlane"

5. Tuvipoeg "Jõusaal"

6. Küte "Seitse pitsi"

8. Pluuto "Tulbid"

9. Traktor "Keevitaja"

10. Urod Stewart "Laula laula Pappi"

11. Rakulka "Rakulka"

12. Kulo "Päästja"

13. Hot Kommunist "Kiri jõuluvanale"

14. Bollocks boyfriends brothers band "Karu pargi õlid"

15. Aitähh EMA! "Rozolje"

16. WD-420 "WD-42"

17. Vanaema Pööras Jooma "Veski tänava hümn"

18. U.I.M.S. "Oi! Oi Oi"

19. Karantiin "Punkar"

20. Violet Wand "Me lauldes"

21. Vennaskond ja Lõõtsanööbid "Korsaarilugu II"

2. CD

1. Ketaspidur "Ebatavaline päev"

2.M3tard "Pane end põlema"

3. Square "Me näeme veel"

4. Kehad "Kogu maailma lolluse vastu"

5. Jääv Nähtus "See on see maa"

6. Tabloited "Hipidel on aega"

7. Konfliktor "Teisiti"

8. Veriora Raudvara "Saunapuud ja südamevalu"

9. Tüse Asi "Keegi on mu voodi all"

10. Koopaorav "Kassikuld"

11. TamasseR "Reisivägi"

12. Ajutine valitsus "Kajakad"

13. Looking for Space "Reetur"

14. Pööloy Gläänz "Sõja jalus"

15. Lõõtsavägilased "Puntratants"

16. Kurjam "See päev on tulnud"