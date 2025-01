Möödunud aasta enimlaenatud raamat oli Sven Mikseri "Vareda"

Teisele kohale jõudis ülemöödunud aasta esikoha omanik Eno Raua "Kalevipoeg" ja kolmandale kohale Piret Raua "Tobias ja teine B". Järgmised kohad kuuluvad Urmas Vadi romaanile "Kuu teine pool" ja Andrus Kiviräha aastaid laenutuste edetabelis püsinud teosele "Rehepapp ehk November".

Tallinna Südalinna raamatukogu juhataja Tiina Põldmaa sõnul oli tõeline rõõm näha, et just algupärasel kirjandusel on kõige enam huvilisi. ""Vareda" ootejärjekorras oli inimesi napilt alla 100," kommenteeris Tiina Põldmaa.

Eesti Rahvusraamatukogu infospetsialist Hanneleele Kaldmaa märkis, et esimesest viiest enimloetud raamatust kuulusid kolm koolide soovituslikku kirjandusnimekirja.

"Möödunud aasta topp 20 sisaldab hinnanguliselt kuut raamatut, mis ei ole soovituslik kirjandus," sõnas Kaldmaa ja viitas, et tegelikult me täpselt ei tea, kui paljud lugejad on jõudnud raamatuteni koolide kaudu. Pingerea kokkupanemisel ei arvestatud õpikutega, mis ei näita ei prioriteete ega eelistusi kirjanduse tarbimisel.