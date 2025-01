Portreefilmide konkursil valiti välja neli uut projekti

Eesti Rahvusringhäälingu, Eesti Filmi Instituudi ja Eesti Kultuurkapitali portreefilmide konkursil valiti välja neli uut filmiprojekti, mille keskmes on Eesti kultuuri- ja mõtteloos olulised inimesed.

Oktoobris väljakuulutatud portreefilmide konkursile laekus 20 ideekavandit. Žürii valitud uute portreefilmide keskmes on kunstnik Marko Mäetamm, näitleja ja lavastaja Jüri Järvet, ajakirjanik, arvamusliider ja kirjanduskriitik Vilja Kiisler ning bioloog, looduskaitseteadlane ja taastamisökoloogia professor Aveliina Helm.

Portreefilmide konkursilt väljavalitud projektid:

"Mäetamme seansid" (Marko Mäetamm): režissöör Erle Veber, produtsent Anneli Ahven, tootja Kopli Kinokompanii OÜ

"JJ: Iga toll kuningas" (Jüri Järvet): režissöör Taavi Arus, produtsent Madis Ligema, tootja Davai Laama OÜ

"Ühe naise portree" (Vilja Kiisler): režissöör ja produtsent Katri Rannastu, tootja Wildkino OÜ

"Aveliina Helm. Mäss väljasuremise vastu" (Aveliina Helm): režissöör ja produtsent Maria Uppin, tootja Black Plastic Media Production OÜ

Ideid hindas žürii koosseisus Mattias Veermets (sõltumatu liige), Viola Salu (Eesti Filmi Instituut), Marju Lepp (Eesti Kultuurkapital) ja Mart Luik (Eesti Rahvusringhääling).

Žürii töös osalenud Mattias Veermetsa sõnul on esitatud projektide peategelased Eesti kultuurimaastikul huvitavad ja olulised inimesed.

"Žürii valis nende seast välja neli, võttes tihedas konkurentsis arvesse filmitegijate ettevalmistuse põhjalikkust visuaalsete näidismaterjalide ja stsenaariumi loomisel. Lisaks on oluline, et valmivad filmid oleksid mitmekülgsed – moodustaksid nii omavahel kui ka võrreldes varasemalt tehtud filmidega võimalikult laia ampluaa ja võimaldaksid vaatajal just erinevaid inimesi ja nende läbi maailma avastada," selgitas Veermets žürii valikut.

Mart Luik lisas, et filmitegijate poolt esitatud portreteeritavad esindasid laia valikut elukutseid ja ühiskonnagruppe. "Žürii töö muutis see keerulisemaks, aga lõppvaliku rikkalikumaks. Märkimist väärib, et uus tehnoloogia koputab uksele ja filmitegijad pakuvad välja täiesti uusi tehnilisi lahendusi, kaasates protsessi näiteks tehisintellekti."

Portreefilmide konkurssi korraldavad ja rahastavad Eesti Rahvusringhääling, Eesti Filmi Instituut ja Eesti Kultuurkapital. Ühe filmi tootmiseks eraldatakse 42 000 eurot.

Portreefilmide eeldatav valmimisaeg on 2026. aasta sügis. Filmid linastuvad esmalt kinoekraanil ning jõuavad seejärel ERR-i telekanalite ja Jupiteri vahendusel vaatajateni. Varasemaid portreefilme näeb Jupiteri lehel.