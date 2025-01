Bryan Adams esineb augustis Tallinnas

Tallinnasse jõuab Bryan Adams oma Euroopa turnee raames. 17 stuudioalbumit avaldanud Adamsi hittide hulka kuuluvad lood nagu "Summer of '69", "(Everything I Do) I Do It For You", "Heaven" ja "Run to You".

Kanada superstaar on pälvinud kolm Oscari nominatsioon, viis Kuldgloobuste nominatsiooni ja ühe Grammy auhinna. Grammy nominatsioone on Adams teeninud 16. Esimese ja ainsa auhinna sai ta 2023. aastal parima rokkesituse kategoorias.