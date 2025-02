Ozzy Osbourne ja Black Sabbath annavad juulis oma viimase kontserdi

Ozzy Osbourne ja Black Sabbath tulevad viimast korda kokku, et anda 5. juulil Birminghamis heategevuslik kontsert. Samal päeval astuvad üles ka mitmed bändid, keda on aastate jooksul inspireeritud, nende seas Metallica, Pantera, Slayer, Gojira ja Anthrax.

Black Sabbathi algkoosseis – Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler ja Bill Ward – pole koos kontserti andnud 20 aastat. Osbourne, kes pidi tuuritamise lõpetama Parkinsoni ja selgroovigastuse tõttu, mängib kontserdil ka lühikese soolokava enne kui oma bändikaaslastega liitub.

Osbourne'i naine Sharon ütles BBC-le, et muusikul oli suur tahtmine anda veel viimane show. "Tal läheb väga hästi, ta on nii elevil, et ta saab jälle oma poiste ja sõpradega mängida. Ozzyl ei olnud võimalust oma sõprade ja fännidega hüvasti jätta, ta tunneb, et asjal pole olnud punkti lõpus," rääkis ta ja märkis, et see jääb kindlasti 76-aastase muusiku viimaseks kontserdiks.

Kontsert toimub Birminghamis Villa Parki staadionil. Black Sabbath tuli kokku 1968. aastal ning tegi oma esimesed proovid Newtowni kogukonnakeskuses, kiviviske kaugusel oma viimasest esinemispaigast.

Black Sabbathi eelmine hüvastijätu kontsert toimus 2017. aastal, kui samuti Birminghamis mängiti 16 000 inimesele. Peale tervise tõttu tuuritamisest tagasi tõmbumist, ütles Osbourne, et kui ta saab, siis esineb ta kunagi uuesti. "Ma ei roni sinna lavale, et anda poole vinnaga etendus. Mis mõte sel oleks? Ma ei lähe sinna ratastoolis," ütles ta toona.