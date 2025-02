Eesti Kooriühing jagas aastapreemiaid

Kolmeteistkümnele tiitlile kandideeris 85 nominenti, kes valiti välja 110 esitatud kandidaadi hulgast. Valiku tegi kooriühingu muusikanõukogu. Hinnati kooride, orkestrite ja dirigentide muusikalisi saavutusi, kontserttegevust, salvestusi, osalust konkurssidel ning panust ümbritsevasse kultuuriruumi.

Tänavu valiti välja kaks aasta koori. Kontsertkooride kategoorias sai selle tiitli kammerkoor Helü (dirigendid Küllike Joosing ja Anu Lepik), mis pälvis esimese koha ja kulddiplomi viiendal rahvusvahelisel koorifestivalil "Beira Interior" Portugalis. Aasta üheks tipphetkeks oli koori jaoks Margo Kõlari "Maarja missa" esiettekanne koos Eesti Filharmoonia Kammerkooriga Tartu Maarja kirikus.

Panuse eest kultuuriruumi pälvis aasta koori tiitli meeskoor Sakala (dirigendid Liisi Toomsalu ja Loviisa Steinfeld), kelle 2024. aasta tegemiste hulka kuulus koori 95. sünnipäeva kontsert "Rõõm on nii suur", mitmeid esinemisi nii Eestis, Lätis kui Soomes, osalemine Tartu laulupeol, EMLS laulupäeval Rakveres, Viljandimaa poplaulupeol "Puhas kuld" ja Porvoo päevadel Soomes.

Aasta dirigendiks valiti Küllike Joosing – kammerkoori Helü ja Tartu Üliõpilassegakoori dirigent, Uma Pido 2024 ja Tartu laulupeo "Õnn ja rõõm" 2024 kunstiline juht ning dirigent, Tartu Heino Elleri muusikakooli õpetaja ning kooridirigeerimise osakonna juhataja.

Aasta dirigent-muusikaõpetaja on Kadri Hunt – Püha Miikaeli Poistekoori ja Eesti Raadio laulustuudio kooride kunstiline juht ja dirigent ning vaimuliku laulupeo "Rõõm üle maa" dirigent, samuti laulja ja helilooja.

Aasta noore dirigendi tiitli sai Laura Štoma – kammernaiskoori Sireen ja Delfi kammernaiskoori dirigent ning Eesti Filharmoonia Kammerkoori laulja.

Aasta puhkpilliorkestriks valiti Tallinna Tehnikaülikooli puhkpilliorkester (dirigendid Tarmo Kivisilla ja Diana Mäeväli), mis pälvis Eesti Puhkpilliorkestrite Turniiril E-grupis teise koha ja kulddiplomi ning Prahas 25. rahvusvahelisel puhkpilliorkestrite konkursil võidu ja kulddiplomi kõrgeimas kategoorias ning eripreemia kohustusliku teose esituse eest ja dirigendipreemia.

Aasta orkestridirigendiks tunnistati Valdo Rüütelmaa – Tabasalu Muusika- ja Kunstikooli puhkpilliõpetaja, Keila Linnaorkestri dirigent, Tallinna huvikeskuse Kullo puhkpilliorkestri dirigent, Eesti Dirigentide Akadeemia Puhkpilliorkestri tegevjuht ning Lääne-Harju Muusika- ja Kunstidekooli õpetaja ja orkestrijuht. 2024. aastal võitis ta Eesti Puhkpilliorkestrite Turniiril esikohad A-grupis Lääne-Harju ettevalmistusorkestriga ja B-grupis Tabasalu Muusika- ja Kunstidekooli puhkpilliorkestriga.

Aasta toetajad on IS Music Team – Eesti Puhkpilliorkestrite Turniiri auhindade toetaja ning Taltech ja Tiit Land, kes toetasid Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Naiskoori osalemist Calella rahvusvahelisel koorifestivalil "Sing for Gold" Hispaanias.

Aasta korraldaja on koorijuhtide ja muusikaõpetajate Harjumaa ühendus, kelle korraldada oli Harjumaa laulupidu "Meie vägi" 2024 ning selle eelproovid ja ühislaulmised.

Aasta tegu on Tartu laulu- ja tantsupidu 2024 – lisaks peakontserdile "Õnn ja rõõm" pakkus peonädal tihedat erinäolist programmi ja oli aasta suurim rahvatantsu ja koorimuusika kogukondade kokku tooja.

Koostööpreemia pälvis kampaania "Koorijuht on elukutse / Tantsujuht on elukutse" – Eesti Koorijuhtide Liidu ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi algatus suurendamaks koori- ja tantsujuhtide elukutsete väärtustamist ja nähtavust.

Aasta kooriplaat on Elleri tütarlastekoori "Las ma olen" (dirigent Külli Lokko) – Arvo Pärdi, Veljo Tormise, Tõnu Kõrvitsa, Rasmus Puuri, Karin Tuule ja Ēriks Ešenvaldsi kooriloominguga vinüülplaat.

Aasta koorihelilooja on Siim Aimla, kellel valmis üheksa uudisteost segakoorile, naiskoorile, lastekoorile ja mudilaskoorile ning rida kooriseadeid.

Lisaks Kooriühingu aastapreemiatele anti üle Gustav Ernesaksa Fondi stipendiumid – koorimuusika edendamise stipendiumi pälvis Järvamaa kauaaegne muusikapedagoog ja koorimuusika edendaja Tiiu Schüts ja fondi õppestipendiumi noor dirigent Martin Einmann.