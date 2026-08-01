Eesti Noorte Puhkpilliorkester saavutas rahvusvahelisel konkursil kolmanda koha

World Music Contest toimub alates 1951. aastast iga nelja aasta tagant Hollandi ja Saksamaa piiri ääres asuvas Kerkrade linnas. Konkursil osalevad kogu juulikuu vältel puhkpilliorkestrid, Hollandi ja Belgia päritolu fanfaariorkestrid ning Suurbritanniast alguse saanud, kuid tänaseks üle maailma levinud vaskpilliorkestrid. Eesti Noorte Puhkpilliorkester on konkursil osalenud ka 2001. ja 2005. aastal.

Puhkpilliorkestrite noorte divisjon oli tänavu esimest korda eraldi võistluskategooria. Selles osales 15 orkestrit Eestist, Hongkongist, Hiinast, Kolumbiast, Suurbritanniast, Malaisiast, Lätist ja Kõrgõzstanist. Noorte divisjonis võisid osaleda orkestrid, mille mängijad on kuni 21-aastased.

ENPO pälvis konkursi kohustusliku teose esituse eest žüriilt 93,83 ning vabalt valitud kava eest 96,17 punkti, mis andis kogusummaks 95,00 punkti. Kategooria kaks esimest kohta saavutasid Kolumbia noorte puhkpilliorkestrid, kes kogusid vastavalt 96,00 ja 95,19 punkti.

Kerkrade teatri laval esitas ENPO neli teost: Suurbritannia helilooja Philip Sparke'i "North Hills Fantasy", konkursi kohustusliku teose Amir Molookpouri "Impressions of Caucasus", ansambli Metsatöll loo "Ema hääl kutsub" trompetimängija Martin Pajumaa seades ning Soome helilooja Timo Forsströmi "Sons of the Midnight Sun".

ENPO on projektorkestr, mis koguneb proovideks ja kontsertideks aasta jooksul keskmiselt viis korda. Kõik teised samas kategoorias osalenud orkestrid on püsivalt tegutsevad kollektiivid, kelle proovid toimuvad vähemalt kord nädalas ning mõnel juhul veelgi sagedamini.