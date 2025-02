Galerii: Koolitantsu Lääne- ja Pärnumaa tantsupäev

Maakondlike tantsupäevade žüriisse kuuluvad sel aastal tantsija, koreograaf ja pedagoog Tiina Ollesk, tantsuõpetaja ja koreograaf Sandra Põld ning tantsija, tantsuõpetaja ja produtsent Juulius Vaiksoo.

Põllu sõnul paistsid kõige väiksemate tantsijate esitused silma siira ja ausa lavalise kohaloluga. "Juhendajad olid lähenenud loovalt ja mänguliselt, pakkudes lavalolijale piisavalt vabadust jääda iseendaks, kuid samas nii, et tants oleks ka tantsijale väljakutset pakkuv elamus."

Juulius Vaiksoo lisas, et Pärnu- ja Läänemaa tantsud-lavastused olid meisterlikult loodud ja professionaalselt esitatud. "Nendes oli näha noorte suurt tööd, et publikuni jõuaksid tervikud, mida tantsukunsti nime all nautida."

"Pärnu tantsupäev tõestas veelkord, et siin on väljakujunenud tantsustuudiote ja -koolide traditsioon, mis on väärt tunnustamist ja esiletõstmist," lisas žüriijuht Aneta Varts. "Seetõttu eristusid need, kes julgesid riskida peavoolust erineva aegruumi ja mõtteruumi kasutamisega. Seda kõike nähes tundub mulle, et Eestis tuleb rohkem hakata rääkima teemal, miks noored tantsuloojad ei leia perspektiivi selles valdkonnas jätkamiseks ja kuhu kaob tants küpse inimesena, professionaalse valdkonnana."

Külalistena astusid Pärnu kontserdimajas noorte tantsijate kõrval lavale ka professionaalsed tantsukunstnikud Allar Valge, Matthew James Jordan ning Ingrid Mugu, kes esitasid katkendeid Tantsumenüü lavastustest "Rhythmus" ja "Soledad".

Maakondlikel tantsupäevadel kuulutab žürii iga kontserdi lõpul välja tunnustuspreemiad, mille eesmärgiks on eilse tuua kontserdil esinenud tantsutruppe ning nende juhendajaid ja tantsude autoreid.

Lääne- ja Pärnumaa maakondlikul tantsupäeval pälvisid preemia:

Aus ja siiras olemine mängulises tantsus – Janne Ristimetsa tantsustuudio tantsuga "Maagilised Sarvemaa haldjad" , autor Janne Ristimets.

, autor Janne Ristimets. Puhas, vaba ja tehniliselt tugeva kohaloluga musikaalne esitus – Laine Mägi tantsukool tantsuga "Mälestustest unistusteni" , autor Laura Pampa.

, autor Laura Pampa. Kasvamist ja sõprust esiletoov lugu – Pärnu-Jaagupi SK mudilased tantsuga "Sipsiku maailm" , autor Kätry-Lisette Kuusik.

, autor Kätry-Lisette Kuusik. Detailirohke ja meditatiivse koreograafia teadliku kohaloluga esitus – Black and Brownie tantskool tantsuga "Eksinud" , autor Aarup Maaroos.

, autor Aarup Maaroos. Leidlik Kaera-Jaani tõlgendus – tantsutrupp Synnove tantsuga "Kruuvime Kaera-Jaani" , autor Kätry-Lisette Kuusik.

, autor Kätry-Lisette Kuusik. Vahva loo humoorikas ja kaasahaarav jutustus – Janne Ristimetsa tantsustuudio tantsuga "Sünnipäev" , autor Janne Ristimets.

, autor Janne Ristimets. Mässumeelsed karakterid kindlameelses esituses – Laine Mägi tantsukool tantsuga "Ükski laps ei alistu" , autor Joanna Kärt Pärtel.

, autor Joanna Kärt Pärtel. Isikupärane ilu aegruumis kandva pingega – T-Stuudio tantsuga "Ma tulen pehme tuulega" , autor Maarja Eliisabet Roosalu.

, autor Maarja Eliisabet Roosalu. Väikeste detailidega kujundimäng musikaalselt kandvas tantsus – Black and Brownie tantskool tantsuga "Lükata? Tõmmata?" , autor Anett Leesment.

, autor Anett Leesment. Sõbralik kambavaim keerlevalt pöörlevas stiilideüleses tantsus – Black and Brownie tantskool tantsuga "Teine pool" , autor Marek Vetik.

, autor Marek Vetik. Vaheldusrikkaid tasandeid avav lavastus ja emotsionaalselt jõuline esitus – Pärnu Sütevaka humantiaargümnaasium tantsuga "Sürr" , autor Ronja Pinsel.

, autor Ronja Pinsel. Sulamise ja teravuse tasakaal tantsijate tundlikus esituses – Laine Mägi tantsukool tantsuga "Polevahet" , autor Anett Leesment.

, autor Anett Leesment. Pingega täidetud vaikus liikumise ja muusika sümbioosis – T-Stuudio tantsuga "Tasa" , autor Maarja Eliisabet Roosalu.

, autor Maarja Eliisabet Roosalu. Tantsijate ja juhendaja hea koostöö liikumisrõõmu loomisel – Tori põhikool tantsuga "Orbiidil" , autorid Andra Sõmer ja tantsijad.

, autorid Andra Sõmer ja tantsijad. Pingevaba ja tinistava vaibiga esitus – Pärnu Sütevaka humantiaargümnaasium tantsuga "Pärast eelmist õhtut" , autor Jaan Raudsepp.

, autor Jaan Raudsepp. Lummavalt võnkuv sõbraliku ja maitseka esitusega rütmimäng – Black and Brownie tantskool tantsuga "Buumerang" , autor Marek Vetik.

, autor Marek Vetik. Tabava ja areneva motiiviga kandev tervik – T-Stuudio tantsuga "Viiv", autor Karoline Suhhov.

Iga kontserdi lõpul kuulutavad oma eripreemia välja ka Eesti Noorte Tantsu Ühingu tantsukoolituse läbinud noortežürii.

ENTÜ noortežürii eripreemiad pälvisid:

Energiliselt kaasahaarav ja hea grupitunnetusega esitus – tantsutrupp Synnove tantsuga "Kruuvime Kaera-Jaani" , autor Kätry-Lisette Kuusik.

, autor Kätry-Lisette Kuusik. Võimsa energiaga terviklik esitus – T-Stuudio tantsuga "Tasa", autor Maarja Eliisabet Roosalu.

Lääne- ja Pärnumaa maakondlikul tantsupäeval valiti publiku lemmikuks esimesel kontserdil Pärnu-Jaagupi SK mudilaste tants "Sipsiku maailm" ning teisel kontserdil Laine Mägi tantsukooli tants "Võimumäng".

Koolitantsu maakondlikud tantsupäevad toimuvad 17. märtsini üle Eesti. Pidulikud kontserdid toimuvad Paide Muusika- ja Teatrimajas 3. ja 4. mail.