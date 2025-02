“Savvusanna sõsarad” pälvis Prantsuse Filmikriitikute Liidu auhinna

Režissöör Anna Hints on filmi jätkuva edu üle tänulik. "Saada Pariisis Prantsusmaa kriitikute auhind parima välismaise debüütfilmi eest on uskumatu au ja tunnustus kõigile, kes on "Savvusanna sõsaratesse" panustanud ja sellesse filmi uskunud. Prantsusmaa on filmi sünnimaa, siinne publik armastab kino kõigis selle vormides ning on seetõttu ka kogenud vaataja ja filmide mõtestaja. Jääda oma filmiga siinsetele kriitikutele silma on tunnustus kogu me tiimile ja Eesti filmile."

"Savvusanna sõsarad" esilinastus Prantsusmaal eelmise aasta märtsis, jõudis 126 kinno, püsis ekraanidel kaks kuud ning kogus 7800 vaatajat. Film on võitnud peaauhinna kahel prantsuse filmifestivalil FIPADOC 2024 ja Le Grand Bivouac 2024. "Savvusanna sõsarad" oli ka eelmisel nädalal toimunud Pariisi Balti filmipäevade CinéBaltique'i lõpufilm.

"Savvusanna sõsarate" Prantsuse kaasprodutsent Juliette Cazanave'i sõnul on Prix de la Critique on üks prestiižsemaid filmiauhindu Prantsusmaal. "See on krooniks kaheksa aastat tagasi alanud teekonnale, mis sai alguse Lõuna-Eestis asuvast väikesest suitsusaunast ja on aidanud kogu maailma mõistma sõnade ja solidaarsuse jõudu."

Prantsuse Filmikriitikute Liitu kuulub 350 liiget, nende hulgas nii filmikriitikud ja ajakirjanikud, kes jagasid auhindu parimatele filmidele ja teleteostele 76. korda. Rahvusvahelise debüütfilmi auhind lisandus 2014. aastal.