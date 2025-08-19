Balti filmipäevad toovad esmakordselt Eesti vaatajate ette Läti filmi "Marija vaikus"

26. ja 27. augustil toimuvad 9. korda Balti filmipäevad, mis toovad ekraanile viimase aja silmapaistvamad Läti ja Leedu mängufilmid ning seekord ka lühifilmide valiku. Esmakordselt jõuavad Balti filmipäevade raames Eesti vaatajate Läti ajalooline draama "Marija vaikus".

Kõik filmid on eestikeelsete ja ingliskeelsete subtiitritega ning linastused on tasuta, osalemiseks tuleb broneerida tasuta pilet. Balti filmipäevade seansid toimuvad kino Sõpruse vanalinna saalis ning suvekinos.

Balti filmipäevad toimuvad paralleelselt ka Lätis ja Leedus, tähistamaks Balti riikide kultuurilist eripära ning Balti keti aastapäeva. Möödunud aastal toimusid Balti filmipäevad Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi raames Tartu Elektriteatris.

Kava

26. august

11:00 "Vooluga kaasa" (Flow)

16:00 "Marija vaikus" (Maria's Silence)

19:00 "Mürgine" (Toxic)

22:00 "Vooluga kaasa" (Flow) - Sõpruse suvekinos

27. august

13:30 "Emapiim" (Soviet Milk)

16:00 "Aeglane" (Slow)

19:00 "Lõunamaa kroonikad" (Southern Chronicles)

22:00 Lühifilmide programm