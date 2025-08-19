X!

Balti filmipäevad toovad esmakordselt Eesti vaatajate ette Läti filmi "Marija vaikus"

Film
"Marija vaikus" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

26. ja 27. augustil toimuvad 9. korda Balti filmipäevad, mis toovad ekraanile viimase aja silmapaistvamad Läti ja Leedu mängufilmid ning seekord ka lühifilmide valiku. Esmakordselt jõuavad Balti filmipäevade raames Eesti vaatajate Läti ajalooline draama "Marija vaikus".

Kõik filmid on eestikeelsete ja ingliskeelsete subtiitritega ning linastused on tasuta, osalemiseks tuleb broneerida tasuta pilet. Balti filmipäevade seansid toimuvad kino Sõpruse vanalinna saalis ning suvekinos.

Balti filmipäevad toimuvad paralleelselt ka Lätis ja Leedus, tähistamaks Balti riikide kultuurilist eripära ning Balti keti aastapäeva. Möödunud aastal toimusid Balti filmipäevad Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi raames Tartu Elektriteatris.

Kava

26. august

11:00 "Vooluga kaasa" (Flow)
16:00 "Marija vaikus" (Maria's Silence) 
19:00 "Mürgine" (Toxic)
22:00 "Vooluga kaasa" (Flow) - Sõpruse suvekinos

27. august

13:30 "Emapiim" (Soviet Milk)
16:00 "Aeglane" (Slow)
19:00 "Lõunamaa kroonikad" (Southern Chronicles)
22:00 Lühifilmide programm

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

Kultuurisuvi 2025

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:12

ETV eetris tele-esilinastub Riho Västriku portreefilm vendadest Urbidest

14:28

Galerii: presidendi noore kultuuritegelase preemia pälvis viiuldaja Hans Christian Aavik

13:28

Vabaduse päevik #3: Merle Karusoo" lavastus "Kes ma olen?" tekitas külmavärinaid

12:43

Göteborgis avatakse Eesti kunstniku Madlen Hirtentreu näitus

12:37

Tänavu toimub teist korda EMTA kaasaegsete etenduskunstide soolofestival

12:31

Balti filmipäevad toovad esmakordselt Eesti vaatajate ette Läti filmi "Marija vaikus"

12:05

Mullu Tuglase preemia võitnud Aliis Aalmann avaldas esimese novellikogu

18.08

"Pahalased 2" on kolmandat nädalavahetust järjest Eesti kinolevi tipus

18.08

Suri näitleja Terence Stamp

18.08

Animisti peakorraldaja Mari Kivi: 3D tegi animatsioonis oma ringi ära, nüüd on käsitöö tagasi

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

18.08

Suri näitleja Terence Stamp

13:28

Vabaduse päevik #3: Merle Karusoo" lavastus "Kes ma olen?" tekitas külmavärinaid

14:28

Galerii: presidendi noore kultuuritegelase preemia pälvis viiuldaja Hans Christian Aavik

18.08

Tallinnas algab kuuajane lühietenduste festival

18.08

Minu elu muutnud raamat | Maarja Merivoo-Parro ja "Wikmani poisid"

18.08

Animisti peakorraldaja Mari Kivi: 3D tegi animatsioonis oma ringi ära, nüüd on käsitöö tagasi

16.08

Arvustus. Põhjanaabrite Flow Festival on endiselt kadestamist väärt

16:12

ETV eetris tele-esilinastub Riho Västriku portreefilm vendadest Urbidest

12:37

Tänavu toimub teist korda EMTA kaasaegsete etenduskunstide soolofestival

12:43

Göteborgis avatakse Eesti kunstniku Madlen Hirtentreu näitus

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo