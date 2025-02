Hobusepea galeriis näituse avanud Sarah Nõmm: mind köidavad vastandlikud materjalid

Hobusepea galeriis on avatud Sarah Nõmme näitus "Marrastusprintsessi päevikud", kus kunstnik mängib intiimsete isiklike lugudega.

Väljapaneku siduv motiiv on mäng. Seda nii lapselikus rikkumatuses kui ka täiskasvanulikes intiimsetes mängudes. Nõmme inspireerib inimloomuse eri tahkude mõistmine. Kunstniku enda sõnul soovib ta algatada arutelu tabuteemadel, mis ümbritsevad vaimset tervist, traumasid ja seksuaalsust, sest valu ja marrastused paranevad läbi hoolitsuse ja hoidmise.

"Marrastusprintsess on keegi, kes vaatamata oma marrastustele otsib siiani viise paraneda. See näitus on lugu suureks sirgumisest, lapsepõlvest, minapildi kujunemisest ja selle aktsepteerimisest," rääkis Nõmm.

Nõmm on kasutanud siidi, metalli, lateksit ja ka erinevaid tehnikaid nagu tikkimine ja vormivalu. "Mind köidavad väga materjalid, mis on omavahel justkui vastandlikud, näiteks õrn siid ja külm metall," märkis ta.

Sarah Nõmme "Marrastusprintsessi päevikud" jääb Hobusepea galeriis avatuks 3. märtsini. Näituse kuraator on Kärt Kelder.