Maarja Nurga isikunäitus otsib viise linnaloodusega suhestumiseks

Näituse pealkirigi viitab suhestumiskatsele looduse, täpsemalt linna keskkonnas asuva loodusega. Nii näiteks vilksatab mitmes teoses nii-öelda põõsamehe motiiv, kes püüab loodusega ka väliselt samastuda. Maarja töödele on omane detailirohke viimistletus, mis võib võtta tiheda, peaaegu läbipaistmatu ja kontsentreeritud vormi. Sellele vastandub üksikasjalikult läbi joonistatud pargivaade.

"See on kangamarkeriga kangale joonistatud, võrdlemisi ajamahukas ettevõtmine, selles mõttes mõnus tegevus, et lihtsalt tulebki mingit loodusmotiivi hästi põhjalikult vaadelda, nagu võtaks ette mingi puuvõra ja üritakski kõik lehed ükshaaval üle vaadata," sõnas Nurk.

"Sellest see näitus ongi, suure küsimusega, et kuidas ma inimesena maastikku või linnaloodust vaatan," lisas kunstnik.