Helgi Sallo: mängurõõm hoiab mind laval

Möödunud aasta detsembris tähistas Helgi Sallo suurt tööjuubelit – 60 aastat rahvusooperis Estonia. Kuigi esimene päev rahvusooperis jääb enam kui poole sajandi taha, on tal tänini meeles hetk, kui ta esimest korda lavale läks.

"Ma nägin kõike seda, mis laest rippus. Mõtlesin, et armas taevas, kui siit nüüd mõni alla kukub ja ma alla jään. See hirm jäi minusse päris pikaks ajaks," meenutas ta.

Kõik rollid, mida Sallo 60 aasta jooksul on kehastanud, on endiselt ta sees olemas. "Ei ole vist ühtegi teist elukutset, kus sa ise oled materjal, tegija ja valmistoodang. Kõik tuleb meie endi seest," lausus ta.

Oma pikale karjäärile tagasi vaadates on Sallole eriliselt hinge pugenud Valter Ojakääru "Olematu laul", mille ta Sallole kirjutas. "See olin lihtsalt laulude laul! Ma ei oska muud öelda. Ja kui me olime selle lindistanud – minu meelest läks see linti ühe või kahe korraga –, pani ta käe ümber õla ja ütles suur-suur aitäh. See oli ikka tunnustuste tunnustus."

Lavarollidest on talle hinge jäänud rollid, mis on raskelt kätte tulnud. "Sellepärast olen väga tänulik Sulev Nõmmikule, kes mind "Pipi Pikksukas" kiusas. Tema ikka ajas seda sooja hinge ja sooja südant taga. Ma ei saanud aru, miks ta ei lase mul möllata! Pipi tõstab hobuseid, ta on ikka möllaja, aga Sulev ajas seda sooja südant taga. Kui ta lõpuks selle kätte sai, olime mõlemad pisarateni liigutatud," tunnistas Sallo.

Neid hetki, kus Sallo on otsustanud, et enam ta lavale ei lähe, on ka olnud. Lõpuks on ta aga ikka tagasi läinud. "Ma olen öelnud, et ma ei laula enam. Mitte keegi ei saa sellest aru, aga minu süda enam ei laulnud ja ma ei tahtnud lavale tööd tegema minna. Nooditekitajaid on küll ja veel, aga kui su süda enam ei laula, siis mida ma lähen sinna."

Laval hoiab teda mängulust. "Ma olen ju sõjaaja laps ja ma olen vähe mängida saanud, põhiliselt jooksime varjendi vahet. Mängulust ja mängurõõm on minus nii tugevasti olemas. Veel meeldib mulle see, et ma saan inimesi tundma. Ma tegin noorena väga kergekäeliselt otsuseid kellegi kohta, aga nüüd ma olen õppinud kannatlikkust," sõnas ta ja lisas, et eriti huvitab teda, miks inimesed midagi ütlevad ja mõtlevad.

Lisaks on Sallo üle 30 aasta sarjas "Õnne 13" Almat kehastanud. Seda, et ta "Õnnet" enam teha ei viitsi, pole Sallo mõelnud. "Mul tekivad vahel stsenaristidega probleemid," muigas ta. "Aga selle peale ütleb Ain Prosa ilusti, et sina, Helgi, tunned Alma rolli kõige paremini, räägi nii nagu sina arvad, et Alma peaks ütlema."