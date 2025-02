Wiz Khalifa esineb suvel Beach Grindil

Beach Grind toimub traditsiooniliselt Pärnu Rannapargis ja Villa Ammende aias. Festivalikülalisi ootavad juba kolm tuttavat lava – pealava, Grindi lava ja Ammende lava.

Beach Grind 2025 peaesinejaks on räpiuniversumi superstaar Wiz Khalifa, kelle hitid "Black and Yellow", "We Dem Boyz" ja kõikvõimalike auhindadega pärjatud "See You Again" on vallutanud edetabelite esikohad üle maailma. Wiz Khalifa on mitmekordse plaatinastaatusega artist, Grammy ja Kuldgloobuse nominent, kes sai laiemale üldsusele tuttavamaks 2011. aastal oma kolmanda stuudioalbumiga "Rolling Papers".

Wiz Khalifa on tuntud ka mitmekülgsete koostööde ning erinevate muusika- ja äriprojektide poolest, sealhulgas populaarse mobiilirakenduse ja auhinnatud džinni loomisega. Tema hiljutine album "Multiverse" on samuti pälvinud laialdast tunnustust. Hiphopi fenomen astub esmakordselt Eestis üles.

"Beach Grind tuleb kindlalt suurem, võimsam ja meeldejäävam kui varem," lubab festivali üks korraldajatest Kaarel Sein. "Täiesti esimest korda toome Eestisse räpimaailma tõelise superstaari ja palume lavale ka mitu just Beach Grindi jaoks loodud eriprojekti. Näiteks astub üles möödunud nädalavahetusel Eesti Laulu võitnud Tommy Cash koos pöörase Salvatore Ganacciga ja eestlaste poolt palavalt armastatud Nublu toob publiku ette ainulaadse kava üheskoos Pärnu Linnaorkestriga," sõnas Sein, vihjates, et need on kõigest paar näidet eri-show'dest. "Panen käe südamele ja luban, et tulemas on midagi enneolematult vinget," lisas Sein.

Lisaks eelnimetatule astuvad Beach Grindil 2025. aastal üles ka Elderbrook DJ set (UK), Sub Focus (UK), Chris Avantgarde (GER), Camo & Krooked (AUT), Andromedik (BEL), A Little Sound (UK), Charlie Tee (UK), Ero808 (USA), Okgiorgio (ITA), Sota (UK), Moontalk (SWE) ja Gentlemens Club (UK).

Kohalikest artistidest astuvad lavale 5MIINUST x Smilers, Cartoon & Friends, Karl Killing, NOËP DJ set, Bedwetters, Bombossa Brothers, Küberünnak & Karmo, Jozels, MHKL, Siimi, Triibupasta, Majestim, Milpak, Maris Pihlap, Merike Rundu, ning Javú.

Beach Grind toimus esmakordselt 2010. aastal Pärnu rannas. Aastate jooksul on ühepäevasest klubiõhtust välja kasvanud mitmepäevane rahvusvaheliste artistidega muusikafestival. Festival toimub tänavu 12. korda.