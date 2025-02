Kultuurikomisjon: Estonia juurdeehituse mõjuhinnang tehakse paremaks

Riigikogu kultuurikomisjoni hinnangul tuleks koos Estonia teatri juurdeehituse muinsuskaitselise mõjuhinnanguga teha ka visioonikonkurss. Komisjoni sõnul on ka muinsuskaitse nõus, et mõjuhinnang vajab täiendust ja paremaks tegemist.

Kultuurikomisjoni liige Signe Kivi ütles, et teisipäevasel kultuurikomisjoni istungil arutati Estonia juurdeehituse pärandimõju hinnangut ja komisjonil on ettepanekuid, mida tuleks selles hinnangus veel lisaks arvestada.

"Meie eesmärk on saada keskpõrandale kokku ja minna edasi. Täna on olukord, et hinnangus on palju aspekte toodud välja suure negatiivse mõjuna, mis on kultuurikomisjoni arvates kaheldavad. Näiteks vaadeldavus – on olemas joonised, mis näitavad, et Estonia juurdeehitus ei segaks kuidagi vaadet vanalinnale," sõnas Kivi.

"Mõjuhinnangu koostajate hulka oleks võinud kuuluda Estonia Selts ja Estonia teater, aga siin on olnud valdavalt muinsuskaitsespetsialistid," lausus Kivi.

"Kui see hinnang läheb Pariisi, UNESCO-sse, siis see annab väga negatiivse pildi Estonia juurdeehitusest. See pole aga ei meie ega Estonia ega muinsuskaitsjate soov. Soovime korraldada visioonikonkursi ja siis koos sellega saata teele UNESCO-le," lausus Kivi.

Kultuurikomisjon ei soovi vastuseisu, me soovime koos edasi minna, lisas Kivi.

Sama sõnumit edastas ka kultuurikomisjoni juht Heljo Pikhof, kes ütles, et kõik osapooled jõudsid kultuurikomisjoni istungil selgusele, et Estonia juurdeehitus on vajalik ja mõjuhinnangut tuleb täiendada.

"Vaidluskoht on praegu see, et muinsuskaitse soovib mõjuhinnangu kõigepealt UNESCO-le ära saata ja teha pärast visioonikonkursi, kultuurikomisjoni liikmed ja kultuuriminister tahaksid teha mõjuhinnangu täiendamist ja visioonikonkurssi paralleelselt," sõnas Pikhof.

"Muinsuskaitse tunnistas, et kõiki aspekte pole mõjuhinnangus arvestatud ja et tuleb teha mööndusi ja täiendusi," ütles Pikhof.

"Ma väga loodan, et ei lähe muinsuskaitse poolt välja sõnum, et Estonia teatri juurdeehitust pole võimalik siia teha. Kui vaatame kõikide arvamusi, siis need on seinast seina: on asjatundjad, kes ütlevad, et saab ja teised, et ei saa. Kahjuks on mõjuhinnangu töögrupis olnud inimesed, kes olnud väga negatiivselt meelestatud. Sellest on kahju, sest UNESCO-le peab minema objektiivne arvamus," rääkis Pikhof.

Komisjoni juht ütles, et ka nemad panevad kaaskirja mõjuhinnangule kaasa.

"Kehtivad ainult kokkulepped: me ei saa muinsuskaitseekspertide tegevusse sekkuda, kuid tänane kokkulepe on siduv mõlemale poolele. Mõjuanalüüsi täiendatakse ja tehakse paremaks," sõnas Pikhof.

Estonia paikneb vanalinna muinsuskaitsealal, mis kuulub UNESCO maailmapärandi nimekirja. Muinsuskaitseamet tellis juurdeehitusele mõjuhinnangu ja selle koostas arhitektuuriajaloolane Triin Ojari.

Riigikogu kultuurikomisjon polnud mõjuhinnanguga rahul ja ütles juba mullu, et muinsuskaitseamet peab tellima uue Estonia teatrihoone juurdeehituse pärandi mõjuanalüüsi.