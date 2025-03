Galerii: Koolitantsu Viljandi- ja Jõgevamaa tantsupäev Ugala teatris

9. märtsil toimunud Koolitantsu Viljandi- ja Jõgevamaa maakondlikul tantsupäeval astus Ugala teatri laval üles pea 700 last ja noort, kelle säravad etteasted panid hoogsalt kaasa elama kogu kohale tulnud tantsupubliku.

Maakondlike tantsupäevade žüriisse kuuluvad sel aastal tantsija, koreograaf ja pedagoog Tiina Ollesk, tantsuõpetaja ja koreograaf Sandra Põld ning tantsija, tantsuõpetaja ja produtsent Juulius Vaiksoo, kes teevad ka pärast maakondlikke tantsupäevi valiku lõppkontsertidel esinevatest tantsudest.

Žürii sõnul eristus tantsupäev Ugala teatris senistest teadlikumate valikutega nii muusikas kui ka lavalugude teemades. Paljud tantsud kandsid selgeid leidmotiive ja kompositsioonilisi arendusi. Mitmetes tantsudes oli esiplaanile asetatud eelkõige põnev tegevuslik dramaturgia ja terav eneseiroonia.

"Eristusid tantsud, kus loomingusse olid kaasatud tantsijad ja nende endi mõtted teema avamiseks. Just sellises juhendajate ja laste koosloomes paistab välja laste isetegemise rõõm, mis on asendamatu stiimul, et tantsuga kauemaks seotuks jääda," jagas tantsupäeva muljeid Tiina Ollesk.

Kontsertide külalistena astusid lavale ka professionaalsed tantsukunstnikud. Esitusele tulid katkendid Tantsumenüü lavastustest "Rhythmus", mida esitasid Allar Valge ja Matthew James Jordan, ning "Muutus", mida esitasid Igor Lider, Edgar Budza, Kalver Kaseorg ja Anastassia Tukova.

Maakondlikel tantsupäevadel kuulutab žürii iga kontserdi lõpus välja tunnustuspreemiad, mille eesmärgiks on eilse tuua kontserdil esinenud tantsutruppe ning nende juhendajaid ja tantsude autoreid.

Tunnustuspreemiad Viljandi- ja Jõgevamaa maakondlikul tantsupäeval pälvisid:

Horisontaalsuse, vertikaalsuse ja spirituaalsuse totaalne kooskõla – Face moe- ja tantsukool tantsuga "Hommikuvirgutus" , autor Maarja Kukumägi.

, autor Maarja Kukumägi. Salapärased tegelased mängulist atmosfääri loovas tervikus – S-stuudio eelkool tantsuga "Salakavalpead" , autorid Leanika Mändma-Orasmaa ja tantsijad.

, autorid Leanika Mändma-Orasmaa ja tantsijad. Spontaansus ja vaba mänguvõlu rokikastmes – Jõgeva muusikakooli Nööbikesed tantsuga "Roki sokid" , autorid Eva Orupõld ja tantsijad.

, autorid Eva Orupõld ja tantsijad. Tantsija tugevust esile toov kaunite visuaalidega loo jutustus – tantsukool Cestants tantsuga "Kuningamäe linnud" , autorid Marianne Allingu ja Maris Meeru-Korts.

, autorid Marianne Allingu ja Maris Meeru-Korts. Maitsekas ja hea tunnetusega tänavatantsu käsitlus – tantsukool Tantsutsoon tantsuga "Rännak kuule" , autor Gretten Vaga.

, autor Gretten Vaga. Olemise filosoofiline ja mänguline avamine läbi teksti ja liikumise – J õgeva muusikakooli Pärlid tantsuga "Lõnga-mängu-maa" , autorid Eva Orupõld, Katrin Kubber ja tantsijad.

, autorid Eva Orupõld, Katrin Kubber ja tantsijad. Eristuva käekirja ja leidlike põnevate kujunditega pildi loomine – tantsustuudio Dance Dream Viljandi Mudilased I tantsuga "Tiigivees" , autor Annabel Sõlg.

, autor Annabel Sõlg. Leidlike detailidega humoorikas jutustus kalade elust – S-stuudio eelkool tantsuga "Tähtsad küsimused" , autorid Leanika Mändma-Orasmaa ja tantsijad.

, autorid Leanika Mändma-Orasmaa ja tantsijad. Hea pealehakkamise ja tantsurõõmuga mõnus esitus – Vou tantsustuudio tantsuga "Mängida!" , autorid Elle Agar ja Angelika Tikk.

, autorid Elle Agar ja Angelika Tikk. Lummav koreograafia peenekoelises puhaste joontega kerguses – tantsustuudio Dance Dream Contemporary grupp tantsuga "Kaduvus" , autor Ly Lindepuu.

, autor Ly Lindepuu. Rahvusliku teema põnev sidumine leidlike motiividega – Jõgeva põhikooli kerged kondid neiduderühm tantsuga "Kingad või pastlad?" , autor Ave Anslan.

, autor Ave Anslan. Lihtne ja mõjus täpi-triibuline seisund – Eve Stuudio tantsuga "Deja Vu" , autorid tantsijad.

, autorid tantsijad. Põnevad mustrid ja kordused mõjusa muusikaga tervikus – tantsukool Tantsutsoon tantsuga "Kaja" , autorid Ria Ranniku ja Gretten Vaga.

, autorid Ria Ranniku ja Gretten Vaga. Tugeva tantsija panuse ja jõulise energiaga loo jutustus – tantsustuudio Dance Dream Noored tantsuga "Hotelli meeskond" , autor Ria Austrin.

, autor Ria Austrin. Muusika, visuaali ja liikumiskeele mõjuv kooskõla – Vou tantsustuudio tantsuga "Vaimude marionett" , autor Elle Agar.

, autor Elle Agar. Osava rekvisiidikasutusega rütmikalt kirev värvide mäng – Viljandi spordikool tantsuga "Baiana rütmis" , autor Karin Vahter.

, autor Karin Vahter. Tugev lavaline kohalolu rikkalikult täidetud tervikus – tantsukool Tantsutsoon tantsuga "Vilia" , autor Herta Soro.

, autor Herta Soro. Isikupärane tõlgendus armastusest ja rõõmust – S-Stuudio tantsuga "Otsi mulle keegi" , autor Keiti Leon.

, autor Keiti Leon. Mõnusa grupitunnetuse ja meeleoluga hea tunde tants – F ace moe- ja tantsukool tantsuga "Digimuutus" , autor Maarja Kukumägi.

, autor Maarja Kukumägi. Mustriterohke ja voogav liikumine ilusas ühtses hingamises – tantsukool Cestants tantsuga "Armastuse lõpp" , autor Anna-Maria Laius.

, autor Anna-Maria Laius. Tantsijate kohaloluga täidetud pehme energiaga vaikus – Jõgeva muusikakooli tantsurühmad Monte ja Föönix tantsuga "Vaikuse väärikuse ees kummardan" , autor Katrin Kubber.

, autor Katrin Kubber. Maitsekas ja stiilne koreograafia ja muusika sümbioos – tantsukool Tantsutsoon tantsuga "Artemis", autorid Gretten Vaga ja tantsijad.

Iga kontserdi lõpul kuulutavad oma eripreemia välja ka Eesti Noorte Tantsu Ühingu tantsukoolituse läbinud noortežürii. Noortežürii eripreemia pälvinud tantsud on oodatud esinema ka lõppkontsertidele.

ENTÜ noortežürii eripreemiad pälvisid ja lõppkontsertidele valituks osutusid:

Mänguline rekvisiidikasutsus terviklikus esituses – Jõgeva muusikakooli Pärlid tantsuga "Lõnga-mängu-maa" , autorid Eva Orupõld, Katrin Kubber ja tantsijad.

, autorid Eva Orupõld, Katrin Kubber ja tantsijad. Tehniliselt puhas ja emotsiooniderohke esitus – tantsukool Cestants tantsuga "Armastuse lõpp", autor Anna-Maria Laius.

Viljandi- ja Jõgevamaa maakondlikul tantsupäeval valiti publiku lemmikuks esimesel kontserdil tantsustuudio Dance Dreami tants "Marakratt" ning teisel kontserdil tantsustuudio Dance Dreami tants "Hotelli meeskond".

Maakondlike tantsupäevade žürii kuulutab lõppkontsertidele valitud tantsud välja peale märtsi keskel.

Koolitantsu maakondlikud tantsupäevad toimuvad 17. märtsini üle Eesti. Pidulikud kontserdid toimuvad Paide Muusika- ja Teatrimajas 3. ja 4. mail.