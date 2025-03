Johanna Roosi debüütluulekogu vaatleb menstruatsioonitsüklit läbi kirjanduse

Johanna Roosi debüütluulekogu "Tsükkel" viib lugeja menstrueeriva keha sisse. Luulekogu tekstides kirjutab Roos enda sõnul kogemusteahelast, mis kujutab lüürilise mina muutumist, vahel ka murdumist ühiskonnas, mis survestab teatud teemadest vaikima. Lisaks menstruatsioonile vaatleb autor ka seksuaalsust ja vägivalda.

Roosi sõnul sündis raamat soovist vaadelda ja tunnetada läbi kirjanduse, mida teeb keha menstruatsioonitsükli neljas erinevas faasis. "Mind huvitab kirjandus, mis suudab oma kehi – nii kirjutaja kui ka teksti enda vormilist keha – tajuda, tunnetada, seest ja kõrvalt vaadelda. Algul tahtsin lugeda tekste, kus päevi ja sellega kaasnevat poeetiliselt kirjeldataks. Peagi aga sai selgeks, et sellist kirjandust lihtsalt pole või on seda väga vähe," tõdes Roos. "Ei jäänud muud üle kui ise sellest kirjutada."

Teisalt soovib Roos tekstikogumikuga normaliseerida kehalisi protsesse, millega kaasneb avalikus ruumis häbi, ja teemasid, millest ei räägita, sest need kuuluvad justkui ainult "koduseinte vahele".

"Paljud intiimsust ja seksuaalsust puudutavad teemad ehmatavad, kõlavad ja mõjuvad obstsöönsena, aga miks? See küsimus huvitab mind," kirjeldas Roos. "Mind kummastab, et rõvedaks peetakse kehavedelikke ja kehalisi protsesse, mitte aga seda, mis nende ümber toimub ja kuidas neist räägitakse – kuivõrd ühiskond ilustab ja pehmendab, aga ka kuidas häbistatakse ja alandatakse."

Kirjutamise käigus sai Roosile selgeks, et inimkehaga, eriti naise kehaga, on seotud veel mitmesuguseid tsükleid ja stigmasid. "Mõistsin, et ühiskonnas on nii palju erinevaid probleeme, raame ja inimesi, kes või mis keha piiravad, ahistavad ja pingestavad ega lase vabalt olla ja tunda," ütles ta ning tõdes, et just nende stigmadega võitlemiseks – nii eneses kui ka ühiskonnas – on säärast kirjandust vaja.

Johanna Roos on vabakutseline kirjanik, kultuurikriitik ja -ajakirjanik ning õpib Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituudis eesti kirjanduse magistriõppes. Luulega debüteeris ta ajakirjas Vikerkaar, lisaks on tema ilukirjanduslikud tekstid ilmunud Loomingus. "Tsükkel" on tema esimene raamat.

Raamatu esitlusel vestleb autoriga kirjanik Sveta Grigorjeva. Raamatu toimetas Carolina Pihelgas, kujundas ja küljendas Anna-Liisa Sääsk.