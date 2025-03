Prima Vista võtab tänavu vaatluse alla raamatute ja paikade seosed

2025. aasta Tartu rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista leiab aset 5.–10. maini. Festivali teemaks on "Raamat kui paik, paik kui raamat". Partnerlinnaks on seekord Valga ning patrooniks kirjanik Kai Aareleid.

Eesti raamatu aasta moto on "Rahvas algab raamatust" ning sellest inspireeritult keskendub Prima Vista tänavu Tartu, Eesti ja maailma eri paikade kirjanduslikule kaardistamisele ja mõtestamisele. Kirjandusteose ainesena muutub iga paik nähtavamaks ja tajutavamaks, kogub tähendust ja väärtust ning läbi tõlgete leiab kirjutatud paik koha teiste kultuuride maailmakaardil.

Kirjanduses sünnivad ka uued, kujutletavad paigad: mälu-, pelgu-, ulmapaigad. Maailm avardub läbi poeesia ja fantaasia, utoopiate ja düstoopiate. Raamatute sisus, ent ka vormis ja ülesehituses. Iga raamat ise on paik või värav uude paika, millest naastes oled teadlikum enda paigast selles maailmas.

Ühel või teisel moel keskendub valdav osa sündmusi paikadele raamatuis ning raamatutele endile kui paikadele. "Nii nagu ilma kivideta ei oleks võlvi, ei oleks ilma iga üksiku paik-raamatuta neid sillavõlve, mida mööda saab paikadesse, mis on olemas vaid sedavõrd, kui nad on kirjutatud. Olgu siis tegemist Kjell Westö Helsingi, Leonardo Padura Havanna, Markus Thielemanni Lüneburgi Nõmme või sinu või minu Tartuga, või Tallinnaga – ja siin on ainult mõni näide – need kõik on ühe lõputute maailmade lõputu kaardi erinevad kihid. Paik-raamatud ja raamat-paigad on mulle teadaolevatest kõige moodsam ja kõige ajatum kaardirakendus," ütles festivali patroon Kai Aareleid.

Väliskülalistest osalevad Prima Vistal näiteks saksa kirjanikud Klaus Modick ja Markus Thielemann, kuuba kirjanik Leonardo Padura, soomerootsi kirjanik Kjell Westö, läti kirjanik, näitekirjanik ja dramaturg Andris Kalnozols ning mitmed teised. Tartusse naaseb ka mitu kirjanikku, kes siin varem residentuuris viibinud ning tutvustavad nüüd kirjanduslike jalutuskäikude kaudu oma suhet linnaga.

Kuna omakeelse raamatu 500. sünnipäev on käes nii eestlastel kui ka lätlastel, siis paneb ka festivalile tänavu punkti kahte kultuuri ühendav sündmus – Latgali-Võro-Seto-Kadrina luuleõhtu Tartu Kirjanduse Maja kultuuriklubis Salong. Luuleõhtul astuvad üles Ligija Purinaša, Anita Mileika ja Raibīs Lätist ning Kauksi Ülle, Maryliis Teinfeldt-Grins ja Andreas Kalkun Eestist.

Kava pakub sündmusi nii lastele, noortele kui ka täiskasvanutele ning seda nagu ikka osalt juba tuttavaks saanud vormis ning samal ajal otsides ja katsetades. Teemast ajendatult on seekord kavas ka rohkelt otsinguid ja seoste loomist linnaruumis – seda mitmesuguste kirjanduslike retkede ja jalutuskäikude näol.

Eelüritustena toimub märtsikuus Prima Vista ja Tartu Kultuurkapitali koostöös iga-aastane ilukirjandusliku perioodikadebüüdi konkurss "Esimene samm" ning 23. aprillil oodatakse kõiki kirjandushuvilisi raamatu ja roosi päevale Tartu Kaubamajja.

29. aprillil on Prima Vista partnerlinna Valga päev. Kavas on kohtumine festivali patrooniga, läti kirjaniku Andris Kalnozolsi ja Contra vestlus, August Gailiti nimelise novelliauhinna üleandmine ning palju muudki. Kogu päeva jooksul toimub Valga Kultuurikeskuse fuajees raamatulaat.