Festival I Land Sound teeb sel aastal koostööd välismaiste partneritega

Esimeste koostööpartnerite hulgas on Ühendkuningriigi meediaplatvorm Trommel, Pariisi DJ-de ja sündmuskorraldajate kollektiiv La Mamie's, Prantsuse plaadifirma Get-traum ja talendiagentuur Pieces Agency ning Eestist Ida Raadio, kultuuriklubid Hall ja Uus Laine ning ansambel Oopus. Välisparnerid kureerivad tänavusel muuhulgas festivalil eri lavasid.

I Land Sound 2025 esimesed avaldatud esinejad on Ats Luik, D'Julz, Nikolajev, Otis, Robin Ordell, Roi Perez, Shonky, Simone de Kunovich ja Traumer.

"Meie eesmärk on tervitada külastajaid kvaliteetse ja mitmekülgse muusika- ja kunstiprogrammiga, luues sidemeid nii kodumaise kui ka rahvusvahelise skeenega. 2025. aastal tegutseme uuel horisondil ja kaasame partnereid, kes on oma valdkonnas hinnatud tegijad ning kelle käekiri haakub I Land Sound festivali väärtustega," sõnas Paap Uspenski, festivali üks peakorraldajatest. "See on sisuline koostöö, mis loob võimaluse tuua festivalile senisest rohkem välisartiste ja ka -külalisi," lisas ta.

I Land Sound toimub 17.–20. juulil 2025 Saaremaal Illiku laiul.