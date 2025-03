Ajateater toob apteeker Melchiori loo esimest korda teatripubliku ette

Anno Domini 1435. Tallinna apteeker Melchior Wakenstede satub Gotlandi saarele ja kutsutakse Taani kuninga Eriku ette. Erikul on kaks muret: lossis kummitab kurja printsi vaim ja Eriku erasekretär on mõrvatud. Kui seda ei teinud Taani printsi vaim, peab see olema keegi kuninga lähikondlane. Mõlemad võimalused näivad ühtemoodi võimatud ja Erik palub, et Melchior aitaks selle mõistatuse lahendada.

Kui Melchior töö vastu võtab, kohtub ta esimese asjana mehega, kes 27 aastat tagasi Tallinnas inimesi tappis ja õigusemõistmise eest põgenes. Nüüd aga nõuab Erik, et nad ära lepivad ja Gotlandi mõrtsukat koos edasi otsivad.

Lavastaja Anne Velt, kunstnik Karmo Mende, helilooja Ardo Ran Varres, kostüümid Jana Volke-Valk.

Mängivad Margo Teder (VAT Teater), Jüri Tiidus (Eesti Draamateater), Ott Kartau, Katrin Tuuksam, Miika Pihlak, Meelis Põdersoo (VAT Teater), Germo Toonikus, Jaanis Valk jt.