Galerii: Draakoni galeriis avati Tiiu Kirsipuu isikunäitus ja esitleti monograafiat

"Uni on meie eksistentsiks sama vajalik nagu söömine ja joomine. Magades puhkame, taastume ja suhtleme oma alateadvusega. Unel on mitmeid erinevaid faase, eriline aeg on aga magamise ja ärkveloleku vahepealne seisund. See on aegruum, mida mõistus ei kammitse, kus üks kardin on eest läinud, teine aga pole veel ette tulnud. Just siis laieneb taju, eksisteerib määramatu ja piiramatu vabadus ning põimuvad erinevad reaalsused. Poolunes häälestutakse loovuse allikale ja see on šamaanide rändamise aeg. Unenäomaailm tundub tihti sama reaalne kui see, mida näeme ärkvel olles. Olgu ta illusioon või reaalsus – unel on palju nägusid," avas kunstnik näituse pealkirja.

Enamik näitusel eksponeeritud teoseid on valminud aastal 2025 ning näitust saadab helifoon.

Näituse avamisel esitleti ka monograafiat "Skulptor Tiiu Kirsipuu. Illustreeritud kulgemine". Monograafia võtab kokku skulptori elu ja loomingulise tee sündimisest Tartus kuni käesoleva ajani. Raamat algab kokkuvõtliku elulooga ning jätkub õpingute kirjeldusega Tartus ja Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis. Monograafiasse on koondatud põhjalik fotomaterjal autori ulatuslikust loomingust ja isikunäitustest, üritustest, milles ta on osalenud, ning mida on kureerinud. Monograafia annab välja kirjastus Varrak. Avamisel on võimalik soetada trükis soodushinnaga.

Tiiu Kirsipuu (snd 1957) on skulptor, kelle looming mahub vahemikku paarisentimeetrisest mündist kuni kaheksa meetri pikkuse skulptuurini. Tema töödes leiab nii realistlikku kui abstraktset vormilahendust ja tööde teostamisel kasutab ta väga mitmeid erinevaid materjale.

Kirsipuu on loonud palju töid avalikku ruumi (skulptuurid, mälestusmärgid ja- tahvlid, hauatähised jm) nii Eestis kui välismaal, esinenud näitustel üle maailma, osalenud skulptuurisümpoosionitel ning palju muud. Kunstnikku on tunnustatud Eesti Vabariigi Presidendi poolt Valgetähe IV klassi teenetemärgiga, Anton Starkopfi nimelise skulptuuripreemiaga (2010) ja Kristjan Raua nimelise preemiaga (2010).

Näitus jääb avatuks 26. aprillini 2025.