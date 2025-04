Viljandi pärimusmuusika festivali põhiprogramm toob publikuni 50 esinejat

32. Viljandi pärimusmuusika festival "Maast lahti!" on valmis saanud põhiprogrammi kava, milles on 11 välismaa ja 36 Eesti artisti ning kolm Eesti ja teiste riikide esinejaid ühendavat koosseisu. Nelja päeva jooksul antakse 65 kontserti nelja välilava ja kahe siselava vahel lossimägedes, laululaval, Pärimusmuusika Aidas ning Jaani kirikus.

"Viljandi pärimusmuusika festivali eesmärk on selle algusest alates olnud tugevdada Eesti kultuurilist eripära, äratada meie inimeste huvi oma muusikalise pärandi vastu ning innustada rahvast seda tohutut varasalve igapäevaelus kasutama," rääkis festivali pealik Ando Kiviberg. "Lisaks sellele on meie sihiks tutvustada festivalil osalejaile muude maailma rahvaste põnevaid muusikakultuure ning kasvatada nende suhtes austust. Me soovime näidata, kui oluline on alal hoida ja arendada paikkondlikke väärikaid eripärasid. Maailm on seda rikkam ning põnevam, mida enam leidub selles elavaid ja isikupäraseid muusikatraditsioone," lisas ta.

Festivali programmipealiku Tarmo Noormaa sõnul on kavva esinejate leidmine väljakutseid esitav ülesanne. "Proovisin leida publikut maast lahti kangutavaid tantsulisi muusikuid, samuti olid tähelepanu all saared ja diasporaa rahvad. Igaühe teekond festivali programmi oli erinev. Näiteks kohtasin Natig Rhythm Groupi Kasahstani muusikafestivalil Ün ja olin pahviks löödud. Tegin neile kohe ka ettepaneku tulla Viljandisse. Küsin alati soovitusi kolleegidelt, kes üle maailma tegelevad festivalide programmi kokkupanekuga ja selle tulemusena jõudsid kavva näiteks Džambo Aguševi Orchestra, Kader Tarhanine ning TKP," rääkis Noormaa.

24.–27. juulini toimuva 32. Viljandi pärimusmuusika festivali "Maast lahti!" avapäeval astuvad teiste hulgas lavale Julgī Stalte, Ēriks Zeps & TKP (Läti), Laposa Julcsi & the Band (Ungari), Haydamaky koos Ruslan Trochynskyiga (Ukraina), Curly Strings ning taasühinev ansambel Paabel.

Reedel saab kuulda Elizabeth Davidson-Blythe & Daniel Quayle'i (Mani saar), Kader Tarhanine'i (Mali), Magalí Sare & Manel Fortià'd (Kataloonia), Mari Kalkunit, Trad.Attack!'i ja Väikeste Lõõtspillide Ühingut.

Laupäeval esinevad Natig Rhythm Group (Aserbaidžaan), Ímar (Šotimaa), Džambo Aguševi Orchestra (Põhja-Makedoonia), Lõõtsanøøbid & Vennaskond, Naised Köögis, Zetod ja Untsakad.

Pühapäeval kõlavad Ukraina ansambli Zhorzhyny lood ning Norra triolt Vassvik/Silvola/Strype eksperimentaalse hõnguga pärimusmuusika. Lavale astuvad ka Nikns Suns, Alika ja Arno Tamm koos folgiansambliga ning Noëp erikavaga "Noëp Goes Folk vol II".

Noormaa sõnul pakub tänavune kava mitmekesist nautimisvõimalust nii muusikagurmaanidele kui pärimusmuusika sõpradele kõige laiemas mõttes. "Märksõnad selle aasta festivalilt on põnevad kultuurid, karismaatilised artistid, virtuoosid, külamuusikud, noored artistid, uued kavad, eriprojektid. Ja stiilidest: ehe pärimus, folkrokk, kammerfolk, ja folktroonika," märkis programmipealik.

Festivali põhiprogrammi täiendab veel välja kuulutamata lisaprogramm õpitubade ja kontsertidega Rohelisel laval, Jaak Johansoni laval ja Sõprade Hoovis.

Põhiprogrammis olevate artistide täisloetelu ja esinemispäevadega saab tutvuda festivali kodulehel.