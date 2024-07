Algas 31. Viljandi pärimusmuusika festival

Neli päeva kestev festival avati rongkäigu ja avakontserdiga Kaevumäel. Festivalil astub üles ligi 500 esinejat üheksal laval. Sel aastal on festivali pealava viidud teise kohta ja avatud ka täiesti uus ala Viljandi vanalinnas.

"Ette on võetud terve rida selliseid päris olulisi muudatusi ja sellepärast võtsime keskmisest rohkem riske. Alati, kui sa teed mingeid uusi asju, siis pead arvestama, et midagi võib minna ka nässu. Aga mulle tundub, et ikkagi kogemus on nii palju aidanud, et me oleme suutnud suured jamad ette ära näha. Ja nagu te näete, festival on püsti, kõik on ilusti toimima läinud," rääkis festivali pealik Ando Kiviberg.

"Tõsi, kui nüüd päris täpne olla, siis eile saime siin ka võimsa sahmaka. Mina oma 31-aastase festivali kogemusega pean ütlema, et sellist pulli me ei ole näinud, et niimoodi taevast nagu tuletõrjevoolikutega tuleb tohutu kogus vett hästi lühikese aja jooksul alla. Me olime siis küll pisut ähmi täis, et mis meie konstruktsioonidest siin kõik igal pool jääb alles, aga kõik pidas ilusti vastu," kinnitas Kiviberg.

Viljandi pärimusmuusika festivali programmipealik Tarmo Noormaa toob tänavustest esinejatest välja just kodumaiseid artiste. "Meil on kokku üle 50 koosseisu, nendest üksteist on välismaalt ja ülejäänud Eestist. On ka päris palju selliseid segakoosseise, kus on liikmeid mitmest riigist. Aga ma arvan, et välja tuua võiks ikkagi need bändid, mis kõige rohkem lähevad festivali teemasse "Mustrid ja jäljed" – identiteet, kohalik pärimus. Näiteks Ammuker Sõrve säärest, Lummo Kati leelokoor ja Zetod Setomaalt," sõnas ta.

Viljandi pärimusmuusika festival kestab 25. juulist 28. juulini.