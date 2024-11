Viljandi pärimusmuusika festival kuulutas välja esimesed artistid

Iirimaa, Šotimaa ja Isle of Mani juurtega kvintett Ímar on hetkel üks kuumimaid folgibände Glasgows. 2016. aastal tõi neile laialdase tuntuse ülemaailmseks hitiks saanud debüütvideo "L'Air Mignonne". BBC Radio 2 folkmuusika auhinna võitnud ansambel, kelle repertuaar toetub rikkalikule Iiri muusikapärandile, paistab silma liikmete virtuoossuse ja säriseva lavalise sünergiaga. Nende albumid "Afterlight" ja "Avalanche" on pälvinud laia kuulajaskonna ning esinemised lummavad publikut elava ja kaasahaarava energiaga.

"Ímar on meie ammune unistus ja nüüd läks lõpuks õnneks. Oleme neid kaua oma festivalile igatsenud ja ma olen kindel, et kes veel ei ole nende helikeelega tuttavad, saavad festivalil kütkestava elamuse osaliseks. See on väga hea minekuga muusika," kinnitas festivali pealik Ando Kiviberg.

Teist väliskülalist, Džambo Aguševi Orchestrat, peetakse kogu Balkani kõige silmapaistvamaks puhkpilliorkestriks, mis annab oma 21. sajandi brass fusion muusikaga Balkani muusikale uue näo. Nende elujõuline, pöörane, lõbus ja uuenduslik muusika, mida Songlinesi ajakiri on nimetanud üheks maailma põnevaimaks, toob Balkani muusikasse värske vaatenurga. Album "Brasses For The Masses" on pälvinud ka kriitikute tunnustuse, sealhulgas Saksa Critics Pool Awardi.

Festivali programmijuht Tarmo Noormaa tõi välja, et Džambo Aguševi Orchestra on seni ainus mitte-serbia kollektiiv, mis on kunagi võitnud Guča, Serbia kuulsaima puhkpilliorkestrite festivali auhinna "Kuldne trompet". "See on kõige olulisem Balkani vaskpillide võistlus. See muusikastiil, mis kujunes välja türgi, balkani ja mustlasmuusika mõjul peamiselt Serbias ja Põhja-Makedoonias, on praeguseks muutunud globaalseks fenomeniks ja iga festivali unistus on saada endale üks selline 100% kütet andev peobänd. Nad on metsikult head muusikud – elus traditsioon, järjepidevus, kaasaegsus – täiega maast lahti," selgitas Noormaa.

Esimesed Eesti esinejad on samuti oma osalemise kinnitanud. Mulluse publikurekordi püstitanud Trad.Attack! on ka sel aastal festivalikülalisi rõõmustamas. Eesti ja Šotimaa muusikud Cätlin ja Marko Mägi ning Finlay MacDonald ja Ali Hutton ühendavad aga Viljandi pärimusmuusika festivalil kaks duot, et luua energiline ja rahvusepiire ületav kvartett.

32. Viljandi pärimusmuusika festival toimub 24.–27. juulini. Festivali teema "Maast lahti!" peegeldab ühelt poolt tantsurõõmu. Teisalt aga suunab pilgu ka nende rahvaste muusikatraditsioonidele, kes on pidanud oma kodudest võõrsile pagema.