Ansambel Trad.Attack! läheb sügisel tähtajatule pausile

"Me pole mitte kunagi võtnud seda kõike iseenesest mõistetavalt. Oleme veetnud lugematuna näivaid tunde, luues muusikat stuudios, kodus või prooviruumis, arutlenud, juurelnud, praktiseerinud ja selle üle mediteerinud," selgitasid nad kirjas ja lisas, et nad on alati andnud endast rohkem kui neilt eeldatakse. "See ongi vast olnud meie edu saladus – kolmeliikmeline koosseis, kes kõlab ja tegutseb justkui mingi suur staadionibänd. See nõuab distsipliini ja järjepidevust."

"Esimesi tähelepanu keskpunkte kogedes olime noored ja vihased, silmaklappidega kappavad metsikud hobused, kui see võrdlus üldse kriitikat kannatab, sest meie ei kannatanud. Täna, terve dekaad hiljem, näeme juba enda jälgedes kõndivaid noori ja vanu, kes samuti ammutavad inspiratsiooni mitte Vin Dieseli filmidest või zimmerlikest klaveripaladest, vaid regivärsist, loitsudest, unelauludest ja mida-pekki-kui-lahedatest mustritest, mis täidavad meie kultuurivaramut," lisasid nad.

Bänd rõhutas, et kõige selle valguses ongi nad otsustanud minna tähtajatule loomingulisele puhkusele. "Peame vahelduseks järgima oma individuaalseid unistusi ja eesmärke."

Enne pausi annab Trad.Attack! suvehooajal veel rohkelt kontserte nii erinevatel festivalidel kui ka sooloesinemistel.

Trad.Attack! andis oma esimese omanimelise lühialbumi välja 2014. aastal, pärast seda on nad andnud välja neli stuudioalbumit, demode kogumiku, live-plaadi ja remix-albumi. Bändi kuuluvad Sandra Vabarna, Jalmar Vabarna ja Tõnu Tubli.