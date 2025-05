Viljandi pärimusmuusika festival sai valmis autorilaululava kava

"Jaak Johansoni loomepärandi väärtustamine ning autorilaulukultuuri hoidmine on Viljandi pärimusmuusika festivali jaoks auasi. Jaagu ideed ning laulud on meie festivali sünni ja arengu toetamise juures mänginud asendamatut rolli. Ta on olnud ühendavaks sillaks pärimusmuusika ning autorilaulu vahel ning meil on suur rõõm temale pühendatud eriprogrammi kaudu seda sidet püsivalt hoida," rääkis festivali pealik Ando Kiviberg.

Jaak Johansoni lava programmi koostas Ants Johanson, kelle sõnul on esinema kutsutud nii tuntud tegijaid kui ka uusi hääli. "Autorilaulu areng viimasel poolsajandil on liikunud luuletajate tekstidele loodud lauludest enese sõnadele, nii et siin võib näha isegi põlvkondlikku erinevust. Festival on kõige õigem sündmus, kus kutsuda lavale juba tuntud autorid-laulikud, aga anda ka hoogu uuematele tulijatele. Seega ongi sel aastal Jaagulaval kolm teada ja kolm värskemat eripalgelist muusikut, keda kindlasti tasub terava kõrvaga kuulama tulla," sõnas ta.

Autorilaulud kõlavad teist aastat järjest Viljandi Baptistikiriku saalis, mis on sobiva akustika ja mahutavusega.

Jaak Johansoni lava artistid 2025:

Kait Tamra – Võrumaa loodusest ja kodutundest kantud laulude autor, kelle loomingus kõlavad ausus ja inimlikkus. Lavale astub koos tütarde Nora ja Mia Tamraga.

Kaisa Kuslapuu – Võrukeelne helilooja ja laulja, kelle tundliku ja humoorika loominguga saab tuttavaks nii tema sooloprojektides kui ansamblis Lonitseera, mille debüütalbum pälvis Eesti muusikaauhinna.

Silver Jusilo – Elektroonilise indie ja mõtestatud popi piiril kõndiv laululooja, kelle looming on kõlanud Eesti Laulul, festivalidel ning intiimsematel kontsertidel.

Eva Mitreikina – Mitmekeelne ja -kultuurne muusik, kelle unenäoline looming ühendab ürgsuse, minimalismi ja mitmekihilise helipildi, mida ta loob erinevaid pille ja helisilmuseid kasutades. Lavadel kohtab teda harva – seega on iga tema kontsert eriline hetk.

Simone Minn – Sooloartist, kelle psühhedeelne indie-folk ja omanäoline laulmine lubavad kuulda midagi harjumuspärasest erinevat.

Kristjan Glück – Viljandist pärit eksperimentaalne autor, kes segab pärimust ja modernsust, luues muusikat vabadusest, keha liikumisest ja igapäeva avastustest.