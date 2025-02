Viljandi pärimusmuusika festivalil esineb Ukraina ansambel Haydamaky

32. Viljandi pärimusmuusika festivali teema "Maast lahti!" on sel aastal kahe tähendusega, pöörates muu hulgas tähelepanu nende rahvaste muusikale, kes on pidanud oma kodumaalt lahkuma.

Teiste seas astub Viljandis publiku ette Ukraina folkroki lipulaev Haydamaky. Nende looming peegeldab Ukraina ajaloo pöördepunkte ning bänd on aktiivselt seotud kodumaa demokraatlike protsesside ja päevakajaliste sündmustega. Pärast täiemahulise sõja algust on osa bändiliikmeid astunud Ukraina kaitseliini, teised jätkavad vabatahtlikku tööd ja esinemisi, et toetada oma rahvast nii kodus kui ka väljaspool seda.

Viljandi pärimusmuusika festivali programmipealik Tarmo Noormaa tõi esile bändi sügava mõju. "Haydamaky on suurepärane näide sellest, kuidas muusika võib hoida kultuuri elavana ka väljaspool kodumaad. Nende looming on jätnud jälje ka Eesti muusikasse, andes oma siirded Ruslan Trochynskyi kaudu Svjata Vatrasse."

Lisaks astub folgil taas lavale asambel Paabel koosseisus Sandra Sillamaa, Tanel Kadalipp, Arno Tamm, Lauri Kadalipp, Tõnu Tubli ning Jaan Jaago. "Maast lahti" motiivist inspireerituna toob Paabel sel õhtul kuulajateni terve kontserdi jagu uut muusikat.