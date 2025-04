ERM-i uus juht: muuseum ei tohi ühiskonna teravast tunnetamisest kaugeneda

Eesti Rahva Muuseumi uus juht Laura Kipper usub, et muuseum peab jälgima, mis inimesi huvitab, et ühiskonna teravast tunnetamisest mitte kaugeneda.

Järgmise nädala esmaspäeval alustab tööd Eesti Rahva Muuseumi direktorina Laura Kipper. Muuseumijuhi ülesandeid on aga Kipper täitnud alates märtsi algusest, mil ERM-i eelmine juht Kertu Saks ametist lahkus ning arendusjuhina töötanud Kipper tema kohustused üle võttis. Saksa lahkumisele eelnes asutusesisene sõnasõda, mis jõudis ka meediaveergudele.

Kipper rääkis "Vikerhommikule" antud intervjuus, et viimased paar kuud on ERM-is väljakutseterohked olnud.

"Eks me oleme rääkinud. Mina usun, et rääkimises peitub võti. Nagu on ka meedias jutuks olnud, oleme kaasanud ka lepitaja, kes oli selline neutraalne pilk, kellega oli võimalus erinevatel osapooltel rääkida. Ma usun, et oleme praegu väga tulevikku vaatavad ja otsime viise, kuidas koostöö sellises suures organisatsioonis nagu Eesti Rahva Muuseum on, oleks kõige tõhusam, inimlikum ja kõigile meeldiv," selgitas ta.

Ta lisas, et seejuures ei ole unustatud külastajate huve. "Ma usun väga, et see, mis majas toimub, ja see, millised on inimestevahelised suhted, kes midagi loovad, see väljendub ka nende loomingus, meie näitustes, meie töös."

Enam kui 20-aastase muuseumivaldkonna kogemusega Laura Kipper on Eesti Rahva Muuseumis töötanud arendusdirektorina alates 2023. aastast. "Selline tutvumisperiood, mis ilmselt võtaks pea aasta, jääb meil hetkel olemata, me saame kohe väga sisukalt ja töiselt edasi minna," märkis ta.

Üks väljakutse, millega muuseumid rinda pistavad, on inimeste enda juurde meelitamine. "Ma kohtun ikka iga nädal paari inimesega, kes ei ole veel ERM-is käinud," märkis Kipper. "See on loomulikult muuseumitele suur väljakutse, kuidas saada muuseumisse külastaja, kelle esimene valik ei ole võib-olla muuseum. /---/ Ega muud võluvitsa ei olegi, kui rääkida inimestega sellest, mis neile hinge läheb ja neid lugusid ka põnevalt esitada," usub ta.

Samuti mõeldakse palju sellele, kuidas inimene, kes juba kord ERM-is käinud on, tulevikus ka tagasi läheks. Selleks on Kipperi sõnul kavas näiteks publikuprogramm, vestlusõhtud, kontserdid, etendused, haridustegevus.

"Ma usun, et kõik inimesed on uudishimulikud ja tahavad õppida. Ma arvan, et muuseum on selleks parim koht. Me peame lihtsalt inimesi kutsuma, hoidma kätt pulsil, mis üldse inimesi huvitab. Selles mõttes ei tohi muuseum kaugeneda ühiskonna teravast tunnetamisest ja tajumisest, et mis on see, millest me peaksime täna rääkima," lausus ta.