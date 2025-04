Eesti Rahva Muuseumi direktoriks valiti Laura Kipper

Eesti Rahva Muuseumi direktorina alustab mai alguses tööd Laura Kipper, kes seni on töötanud muuseumi arendusdirektorina ning praegu direktori kohusetäitjana. Tema ametiaeg on viis aastat.

"Laura Kipper on end muuseumiväljal tõestanud tugeva liidrina erinevates rollides. Tal on selge nägemus Eesti Rahva Muuseumi tulevikust ning oskused ja teadmised, mida muuseum praegu vajab. Usume, et tema juhtimisel on ERM-il potentsiaal olla iga eestimaalase jaoks tähendusrikas koht ning etnoloogiamuuseumite ja soome-ugri valdkonna eestkõneleja maailmas," ütles ministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler Merilin Piipuu.

"Mõtlen täna tänulikult tagasi kõigile neile, kelle töö on Eesti Rahva Muuseumit edasi kandnud ja hoidnud. Usun, et tugeva meeskonnana ning meid läbi ajaloo kandnud väärtustele tuginedes on meil võimalus Eestile ja maailmale tagasi anda seda sädet ja jõudu, mida ERM-ile on antud läbi 116 aasta," rääkis Laura Kipper.

"Minu fookuses on alati ja eelkõige inimesed. Meeskonnana liigume kaasaegse, kaasava ja avatud organisatsiooni suunas. Aga muuseum peab olema ka ligipääsetav kohtumispaik ja lähtekoht, arendama kriitilist mõtlemist, inspireerima loovust ja loomingut, vaatama kirkal pilgul tulevikku ning andma hääle kõigile. Need on kõik suured väljakutsed, mis lähiajal ees seisavad. ERM-i tugevuseks jäävad muidugi alati kogud, nii Eesti kui ka soome-ugri, nendele toetudes saame rääkida kultuurilise mitmekesisuse olulisusest ja ohustatusest, ja öelda sõna sekka rahvusvahelisel näituseväljal," ütles Kipper.

Enam kui 20-aastase muuseumivaldkonna kogemusega Laura Kipper on Eesti Rahva Muuseumis töötanud alates 2023. aastast. Arendusdirektorina on ta juhtinud näituste ja omaprogrammi produktsiooni, sündmuskeskust, restorani, muuseumipoodi ja teenindusvaldkonda. Enne seda on ta töötanud Eesti Ajaloomuuseumis näituste ja ürituste juhina ning Maarjamäe ajalookeskuse ehituse ja püsinäituste projektijuhina, samuti Pärnu Muuseumi peavarahoidjana. Eesti Rahva Muuseumis töötas ta ka aastatel 2010–2012, mil oli omakultuuri osakonna kogude kuraator.

Kipper on olnud ka ICOM Eesti Rahvuskomitee juhatuse liige ning mitmete rahvusvaheliste näituste ja konverentside projektijuht. Laura Kipper on hariduselt Tartu Ülikooli lõpetanud etnoloog ning tal on magistrikraad maastikuarhitektuuris Eesti Maaülikoolist, samuti on ta õppinud Tartu Ülikooli etnoloogia magistrantuuris. Ta on lõpetamas "Kultuuriliidri" arenguprogrammi.

Muuseumidirektori konkursikomisjoni kuulusid kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler Merilin Piipuu, ministeeriumi muuseuminõunik Marju Reismaa, Eesti Kunstimuuseumi juhatuse liige Sirje Helme, Eesti Vabaõhumuuseumi juhatuse liige ja Eesti Muuseumide Liidu juhatuse liige Tanel Veeremaa ning Tartu linnapea Urmas Klaas.