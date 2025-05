Mängu "GTA 6" ilmumine lükkus 2026. aasta maisse

Rockstar Gamesi rekordilise videomänguseeria "Grand Theft Auto" kuues osa pidi esialgsete plaanide kohaselt ilmuma selle aasta lõpus. Reedel teatas tootja, et mängu ilmumine lükkub 2026. aasta maikuusse.

"Meil on väga kahju, et see ilmub hiljem, kui te ootasite," ütles tootja. "Uue "Grand Theft Auto" mängu ümber valitsev huvi ja elevus on kogu meie meeskonna väga alandlikuks teinud. Tahame teid tänada teie toetuse ja kannatlikkuse eest, kuni me mängu lõpetamise nimel töötame. Iga mänguga, mille oleme välja andnud, on eesmärk alati olnud proovida ületada teie ootusi ja "Grand Theft Auto 6" pole erand. Loodame, et mõistate, et vajame seda lisaaega, et pakkuda teile kvaliteeti, mida ootate ja väärite."

GTA seeria viimane osa "GTA V" ilmus 2013. aastal. The Guardiani järgi oli videomängu viimane osa kõige tulusam meelelahutus-toode läbi aegade – koos mitmikmängu versiooniga "GTA Online" teenis mäng üle 7,7 miljardi dollari.

Kuues jagu viib mängijad tagasi fiktsionaalsesse Miamisse ehk mängudest juba tuntuks saanud Vice Citysse. Lisaks on esimest korda mängu (üheks kahest) peategelaseks naisterahvas.