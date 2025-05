Elektriteater toob linale eriefektide pioneeri Ray Harryhauseni filmide paremiku

Ray Harryhausen oli 20. sajandi tähtsamaid filmitegijad, kelle mõju ulatub tänaseni. Elektriteateri meeskonna sõnul võib Harryhauseni pärandit näha mitmetes kõigi aegade suurimates kassahittides, mille on teinud inimesed, kes olid Harryhauseni töödega esimest korda tutvust tehes alles lapsed: James Cameron, George Lucas, Terry Gilliam, Henry Selick, Tim Burton, Peter Jackson, John Landis või Nick Park.

Los Angeleses üles kasvanud Harryhausen vaimustus lapsena dinosaurustest, pöördeliseks osutus aga 1933. aasta filmi "King Kong" nägemine, mis innustas teda ennastki stop-motion animatsiooniga katsetama. 18-aastaselt kohtus Harryhausen "King Kongi" eriefektide autori Willis O'Brieniga, kelle nõuandel asus õppima kunsti, anatoomiat ja filmi. Ta hakkas välja arendama tehnikat, mis sai hiljem tuntuks "dünamatsiooni" nime all. Tegemist oli kombineeritud trikkvõtetega, mida kasutati selleks, et anda edasi muljet animeeritud mudelitega suhtlevatest filminäitlejatest.

Harryhausen lõi kaasa enam kui kümnekonna filmi valmimise juures, mida omal ajal liigitati madalamate eelarvete tõttu B-filmidena, kuid on ajas üle elanud paljud toonased A-filmid. Harryhauseni filmide fantaasiamaailmades said kokku kunstimeisterlikkus, käsitööoskused ja tehniline osavus. Kui Harryhausenile 1992. aastal elutöö Oscar anti, ütles õhtujuht Tom Hanks: "Mõned inimesed ütlevad, et "Casablanca" või "Kodanik Kane", ent minu meelest on "Iason ja argonaudid" kõigi aegade parim film!"

Elektriteater toob ekraanile kuus Harryhauseni linalugu: 25. mail "Elukas meresügavikust", 1. juunil "Maa lendavate taldrikute vastu", 8. juunil "Sinbadi seitsmes reis", 15. juunil "Iason ja argonaudid", 22. juunil "Sinbadi kuldne reis" ja 29. juunil "Titaanide heitlus".