Jõhvi saab teatriresidentuuri ja tantsufestivali võrra rikkamaks

Ida-Virumaa kultuurielu elavdamiseks lõi Eesti Kontsert koostöös Jõhvi vallaga projekti, millega asutatakse Ida-Virumaal teatriresidentuur. Lisaks on järgmisel kevadel Jõhvi kontserdimajas kavas esimene tantsufestival.

Jõhvi teatriresidentuur sünnib Eesti Kontserdi ja Jõhvi valla koostöös. Mõlemad panustavad kolm kuud kestvasse pilootprojekti 50 000 euroga. Jõhvi kontserdimajas on jaanuarikuus plaanis vaatajateni tuua kogukonnalavastus "Sündinud Jõhvis," mille dramaturg on Katariina Libe.

"Selle kolme kuuga valmib terviklik teos, kus osalevad vabakutselised loomeisikud. See kolm kuud residentuuri tähendab seda, et me tõesti loome ja elame kohapeal. See on väga intensiivne protsess. Ja kui vaataja tuleb saali, näeb ta terviklikku teost. Ma loodan, et kohalik kogukond on nõus tulema appi ning me näeme ka kohalikke inimesi laval," rääkis Jõhvi teatriresidentuuri loovjuht Elina Pähklimägi.

Järgmisel kevadel korraldatav esimene Jõhvi rahvusvaheline tantsufestival asendab 2008. aastast Jõhvis toimunud balletifestivali. 23.-26. aprillini toimuva tantsufestivali programmi paneb kokku tantsukultuurikorraldaja Raido Bergstein, kelle sõnul proovitakse festivaliga kõnetada võimalikult paljusid tantsuhuvilisi.

"Programm peab andma võimalikult hea ülevaate ja hea elamuse publikule, see on kõige tähtsam. Samal ajal peab see kohale tooma meie kohalikud tantsuinimesed ja pakkuma väljundit ka neile," sõnas Bergstein.

Sellised eriprojektid on oluline panus Ida-Virumaa kultuuriellu, ütles Eesti Kontserdi juht Kertu Orro. Eesti Kontsert sõlmis sel nädalal Jõhvi vallaga hea tahte protokolli, mis on uue omavahelise pikemaajalise koostöölepingu alus.

"Meil lõpeb üks leping ära 2026. aasta septembris ja mõlemalt poolt oleme leidnud, et on äärmiselt oluline, et kõrgkultuur oleks kättesaadav ka Jõhvis ja kogu Ida-Virumaal. Ja oleme pikendamas lepingut järgmiseks 15 aastaks," märkis Orro.

Eesti Kontserdile kuuluv Jõhvi kontserimaja saab sel sügisel 20-aastaseks.