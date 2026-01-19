Jõhvi teatriresidentuuri esimene lavastus toob publiku ette Kotzebue elu

Elina Pähklimäe eestvedamisel käivad Jõhvi kontserdimajas viimased ettevalmistused, et tuua lavale lugu 265 aastat tagasi sündinud omal ajal ilmakuulsast August von Kotzebuest.

"Me oleme proovinud võimalikult palju võtta tema elust Weimaris, Pariisis, Peterburis ja Eestimaa kubermangus, siinsamas Jõhvis ka, kus ta ikkagi võrdlemisi palju elas. On lihtsalt muljetavaldav, kui palju jõudu ja julgust sai ühes mehes olla, kui palju ettevõtmisi ta suutis teha. Tal oli suur pere ja ta sõitis sellega kõik need maailma erinevad nurgad läbi ning kõige selle juures suutis veel kirjutada kakssada näidendit ja reisikirju," ütles August von Kotzebue osatäitja Markus Truup.

"See on väga hea tükk ajaloost. Üks asi on kirjandus, aga teine ka see, et ta ei jää kuivaks, sest need sündmused, mis seal toimuvad, on nii magusad ja nii eredad. Meil on Jõhvi koolipoisid 12. klassist ka näitlejatena laval. Neil on ka väga põnev, nad panevad enda jaoks paika tüki ajaloost 1700. aastate lõpust ja 1800. aastate algusest, nad panevad selle enda jaoks väga ilusti oma maailmapilti," ütles lavastaja Elina Pähklimägi.

Teatriresidentuuris kolme kuuga valminud lavastuses otsitakse vastust küsimusele, miks jättis August von Kotzebue kultuurilukku loodetust väiksema jälje.

"Inimene ise peab leidma selle vastuse enda jaoks, mida teha. Kas olla alalhoidlik, hoida oma suu kinni ja siis saad maailmakuulsaks või elad kirglikult, põled täie leegiga ja sa ei tagane oma vaatenurkadest. Siin on tugevalt see lavastuses sees, et kuidas me tahame elada, kas kompromisse tehes või endale truuks jäädes," tõdes Pähklimägi.

Lisaks Jõhvile on "August von Kotzebue viimane vaatus" kavas tuua ka Tallinna, Tartu ja Pärnu teatripublikuni.



"August von Kotzebue viimane vaatus"

Esietendus 20. jaanuaril Jõhvi kontserdimajas



Dramaturg Katariina Libe

Lavastaja Elina Pähklimägi

Näitlejad: Triinu Meriste, Jaune Kimmel, Janek Joost ja Markus Truup

Loos astuvad üles Jõhvi gümnaasiumi õpilased Markus Smorodin, Laur Palmet, Rudolf Rostin, Kusti Kilk, Rait Anger, Kevin Raudsoo