Suri helilooja Andres Valkonen

Andres Valkonen sündis 21. juunil 1951. aastal Ta lõpetas 1973. aastal Tallinna Polütehnilise Instituudi majandusteaduskonna tööstuse planeerimise erialal ning õppis aastatel 1978–1982 Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis muusikateooriat.

Valkonen on muu hulgas töötanud stuudios Tallinnfilm muusika peatoimetaja ja muusikakonsultandina ning mänginud mitmes ansamblis, sh Viking (1965–1969), Väntorel (varem Keldriline Heli; 1970–1971) ja U.D.A. (1977–1981).

Andres Valkoneni loomingusse kuulub ligi 100 laulu, millest tundumad on "Moonika", "Las jääda ükski mets", "Veel üks hetk", "Imeline lihtne maa", "Leib jahtub", "Muretut meelt ja südametuld" ja "Lootus". Enamik tema laule on loodud Leelo Tungla või Ott Arderi tekstidele.

Valkonen on loonud muusika umbes 50 filmile, sh "Minu naine sai vanaemaks", "Regina" ja "Nipernaadi" (koos Raimo Kangroga), mis võitis XVII üleliidulisel filmifestivalil Kiievis mängufilmide žürii diplomi (1983). Lisaks on ta muusikaliselt kujundanud üle 100 dokumentaalfilmi ja ringvaate.

1980. aastal tuli teatris Vanemuine lavale Raimo Kangroga koostöös kirjutatud rock-ooper "Põhjaneitsi" – esimene teos eesti muusikas, kus laval on koos bänd ja sümfooniaorkester. 1986. aastal etendus teos ka Kaunase Muusikateatris.

Andres Valkonenil on ilmunud kaks autoriplaati: "Valgus" (Hyper.records, 2001) ja "Teine valgus" (Andres Valkonen, 2011). Lisaks on tema looming ansambli Väntoreli esituses ilmunud CD-del "Ma olen nahktiibadega väntorel" (SaluMuusik, 1997) ja "Keldriline Heli" (Frotee, 2014). Tema 74 laulust koosneva noodikogumiku on välja andnud kirjastus SP Muusika (2013).

