Uue muusika reede: Jüri Pootsmann, Valge Tüdruk, Alika, Säm jpt

Teie silmad ei peta teid – Jüri Pootsmann on tagasi. Tema kõrval kõlavad kodumaised lood Valgelt Tüdrukult, Ollie'lt, Alikalt ja Sämilt. Välismaalt tuleb sel nädalal korralik briti-retro põmakas, sest uut muusikat on avaldanud Suede, Pulp ja Richard Ashcroft.

Night Tapes – "Pacifico"

Iiris Vesiku juhitud Eesti-UK trio Night Tapes kuulutas välja, et nende debüütalbum "Portals // polarities" ilmub 26. septembril. Plaadi annab välja Nettwerk Music Group. Uudisega tuli kaasa ka värske trip-hop'ist inspireeritud singel. "Meie sõber käis San Jose del Pacificos (väike küla Mehhikos, toim.) ja rääkis oma kogemusest seal, mis tundus nii imeline, et tegime selle koha ettekujutlusest laulu. Samuti on see lugu austusavaldus loole "93 til infinity", proovisime samuti luua muusikat, mille keskmes oleks mõnus puhata," selgitas eestlannast liige Iiris Vesik.

Jüri Pootsmann – "Millal käisid Sa viimati Tallinnas?"

Jüri Pootsmann avaldas viimati muusikat 2022. aasta novembris kui ilmus tema teine album "Suveööde unetus". Kaks ja pool aastat hiljem on ta tagasi ning värske singel on varem Universal Music Estonia all tegutsenud Pootsmannile esimene iseseisva artistina. "Lugu tekkis, kui põgusalt mõtisklesin ühe vana tuttava peale. Tunded, hetked ja kohad põimusid kokku ja said lauluks," rääkis Pootsmann ning lisas, et värske lugu märgib uue lehekülje pööramist iseseisva artistina. "Katsetan, kuidas see kõik toimib, ja teen seda täpselt nii, nagu tunne on," selgitas ta. Lugu valmis koostöös Semjon Greefi, Mattias Tirmaste ja Karl Killinguga.

Ollie – "dwyh"

Ollie avaldas neljapäeval topeltsingli "dwyh" ehk "Dont Wan't Your Heart" ning "Laid in L.A". "Ühes spektrumi otsas on "dwyh", kus on toksiline suhe koos manipuleeriva ja väärkohtleva isikuga. Mõnikord peab selle teekonna läbi käima, et endas selgust leida. Tihti on nii, et kui me hakkame valikuid tegema iseenda armastuse nimel, siis läbi nende otsuste võib väga ootamatult meie ellu midagi väga ilusat tulla. Seda poolt illustreerib topeltsingli teine laul "Laid in L.A"," selgitas muusik ise.

Anett ja Reket – "Ajavahe"

Frederik Küütsi produtseeritud ning Anetti ja Reketi kirjutatud loos põimub eesti keel inglise keelega. ""Ajavahe" kirjutamine koos Tomi ja Frediga oli uutmoodi protsess ja kogemus, kuna tegutseme Tomiga piisavalt erinevates žanrites ja laulame-kirjutame üks eesti ja teine inglise keeles. Vaatamata sellele sündis sümbioos meie kummagi maailmadest, mis peegeldab ajavahe mitmetähenduslikkust kahe inimese vahel," rääkis Anett. Reket lisas, et kahe keele piiril laulu kirjutades tekib teatud vabadus ja saab öelda asju, mida üks keel üksi ei suuda.

Valge Tüdruk – "Mul krdi suva"

"Tahtsin kirjutada loo, mis süstiks enesekindlust ja vabastaks hirmust olla cringe. Midagi, mis ei oleks clean flex, nagu tänapäeval tavaks. Nii on teie ees my impression of "sita ajamine on parim asi maailmas". Läbi cringe'i jõuab paradiisi, seda kartes jõuab põrgusse," rääkis Valge Tüdruk ehk Elina Masing oma esimesest singlist, mis ilmus plaadifirma Kurvad Uudised alt.

Sofia Rubina – "Soul Morning"

Sofia Rubina uus soul-singel ilmus Suurbritannia iseseisva plaadifirma LRK Records alt. Lugu valmis koos produtsendi Stanislav Smirnoviga, kes on muuhulgas kirjutanud muusikat ka Ukraina popartistile Ivan Dornile. Loo sõnade autoriks on Renae Thomas Rain. "Arvan, et olen valmis kirjutama muusikat, mida hoomab iga kuulaja. Hetkel on tore katsetada just uusi vorme, kus on peamiseks emotsioon, mitte niivõrd loo tehniline keerukus," rääkis Rubina uuest loost.

Alika ja Säm – "Parasiit"

Alika ja Säm saavad kokku ühel lool, mis räägib artistide sõnul inimestest, kes on pidevalt su küljes ja rahule ei jäta. "Ma ise näen, et see on üks kõige tugevamaid minu kirjutatud lugusid. Ma üritan aina enam lugude kirjutamisel vältida enda klassikalisi parameetreid ja võib-olla rohkem katsetada. Kuigi see lugu pole kaugeltki midagi originaalset, siis ma ei ole kunagi ise midagi säärast loonud," rääkis Säm uuest loost. Värsket singlit saadab Eskobrode tehtud muusikavideo.

Sebastian Jasinski – "Vette"

Viimase "Eesti otsib superstaari" hooaja seitsmes koht Sebastian Jasinski avaldas reedel oma debüütsingli sooloartistina. Loo kirjutas Jasinski ja produtseeris Allan Kasuk. "See laul mõjus mulle kohe kui ma seda esimene kord Tallinnas hotellitoas luues mängisin - justkui tiriks mingi raskus mind vette. Kõige tähtsam oli leida see õige viiv, mil see raskus oma jala küljest lahti lasta ja pinnale ujuda," selgitas Jasinski.

A. K. Paul – "Watchin' U"

Kultusliku Jai Pauli vend, A. K. Paul, kes on samuti laulukirjutaja ja produtsent, avaldas pärast viis aastat kestnud vaikust uue soolosingli.

Suede – "Disintegrate"

Üks britpop'i peategelas-bändidest Suede teatas, et selle aasta septembris on oodata ansambli nende kümnendat albumit "Antidepressants" ja jagasid kuulajatega ka plaadi esimest singlit. Septembris ilmuv album järgneb 2022. aastal ilmunud "Autofictionile". "Kui "Autofiction" oli meie pungialbum, siis "Antidepressants on meie post-pungi-album. See räägib pingetest, mis kaasaegse eluga kaasas käivad – paranoia, ärevus, neuroos,"

Pulp – "Got to Have Love"

Ja veel britpop'i uudiseid – aprilli alguses comeback-singli letti löönud Pulp tõi enne 6. juunit ilmuvat albumit "More" kuulajateni ootamatult hoogsa ja tiheda armastusloo. "More" on Pulpi esimene album pärast 24 aastat (!) kestnud pausi.

Richard Ashcroft – "Lover"

Kui arvasite, et selleks reedeks on 90-ndate briti roki nimedega kõik, siis eksisite rängalt. Viimane Aschrofti originaallugu ilmus aastal 2019 ja nüüd järgneb sellele "Lover", mis põhineb sämplil Joan Armatradingu 1976. aasta loost "Love And Affection". Kuuldatavasti võib Ashcrofti näha soojendusartistina suvisel Oasise turneel.

Isabella Lovestory – "Gorgeous"

Hondurases sündinud ja Montrealist tegutsev Isabella Lovestory teatab uue looga, et tema teine album "Vanity" ilmub 27. juunil. ""Vanityl" on metalne analoog-vaib: robotilik matus. /.../ Särav ent roostes, peen ent räpakas, nagu iidsed koorikuga kattunud teemantid," rääkis lauljatar oma peagi ilmuvast plaadist.

Burna Boy ja Travis Scott – "TaTaTa"

Augustikuus teisel pool lahte esinev Nigeeria afrobeats'i-staar andis koos träppari Travis Scottiga välja uue singli, mis jõuab 7. oktoobril ilmuvale albumile "No Sign Of Weakness".

Karol G – "Latina Foreva"

Kolumbia reggeaton'i-staar tuli välja uue ladina tiksumist-tõksumist täis singliga. Mai alguses jõudis Netflixi ka dokumentaalfilm "Karol G: Tomorrow was Beautiful", mis avab laulja karjääri ja tähelendu.

Kuula kõiki lugusid siit: