Viljandi teatritudengite uus lavastus otsib piiri isikliku ja lavalise vahel

24. mail esietendub Viljandi kultuuriakadeemia mustas saalis TÜ VKA 15. lennu näitlejatudengite ja Ruslan Stepanovi koostöös valminud ühislavastus "Ma olen juba sinu peas", mis tegeleb küsimusega, kuidas mängida laval iseennast nii, et see poleks liiga isiklik.

"Ma olen juba sinu peas" on lavastus, kus iga näitleja tõuseb eraldi esile oma loomulikku sarmi mängu pannes.

Näitlejad, kes laval on, ei mängi mingit rolli, vad on nemad ise. "Minu meetod on iga näitleja tugevad küljed üles leida ja need välja tuua," tutvustas Stepanov ja lisas, et näitlejad jagavad oma oma isiklikke mõtteid ja tundeid ning seda, mis neid mõjutab.

"Laval on päris inimesed, ilma maskideta, nii palju kui see võimalik on. Samas on oluline leida tasakaal, kuidas minna mitte liiga isiklikuks, aga samas olla usutav ja publikut kaasa haarata väga väikese lavaajaga, mis igale näitlejale antud on," rääkis Ruslan Stepanov.

Lavastajad on Ruslan Stepanov ja TÜ Viljandi kultuuriakadeemia 15. lennu näitlejad. Laval Ronja Marie Tepp, Maria Helena Seppik, Kristjan Taska, Oskar Kröönström, Eva Maria Aru, Robin Täpp ja Madleen Maria Kirja.

Lavastust mängitakse ka 28. mail Tartu Uues Teatris ja 5. juunil Kanuti Gildi Saalis.