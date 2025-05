Tartu Kunstimajas avati Sirje Peterseni ülevaatenäitus "Tormid ja tungid"

Eesti maalikunstniku ja Kõrgema Kunstikooli Pallas maalikunsti kaasprofessori Sirje Peterseni näitusel on kaks mõttelist poolt. Esimene võtab kokku teosed 1992. aastani, mil kunstniku ateljees toimus põleng ja suur osa 10 aasta loomingust hävines. Alles jäi umbes 20 tööd, millest osade asukoht on kunstnikul endiselt teadmata. Kuraatori abil on aga mõned tööd ka leitud ja näitusesaali jõudnud.

"Need on erakogujate käes, aga minu jaoks olid nad ikkagi 1992. aastast alates kadunud. Need on läbi oksjonite tulnud välja, aga ka mitte kõik. Me ei ole leidnud kõiki, aga ma olen väga õnnelik nendega kohtumaks," sõnas maalikunstnik ise

Näituse teine osa koondab põlengujärgse loomingu. Sealhulgas jõuab vaatajateni ka sellel aastal valminud suurteos "Tormid ja tungid", mis kujutab kunstniku sõnul elu essentsi.

"Ma püüan lihtsustada ja mõelda selle üle, et siin on nii seda tulekahju sees kui ka seda, mis seda kustutab ehk vesi. Metafooriline inimese käsitlus, tänukummardus inimesele ja inimeseks olemisele," lisas Petersen.

Näituse kuraatori Kadri Asmeri sõnul iseloomustab kunstniku loomingut kaheksakümnendatest kuni tänaseni abstraktsusesse kaldumine. Samuti on Petersenile omane inimese ja tema siseilma kujutamine.

"Ilmselt ta tegelebki inimese küsimusega ja mitte siis niivõrd inimeste väliste tunnuste jäädvustamisega, vaid pigem just inimese siseilma, mõttemaailma ja tunnete tabamisega, mis on väga abstraktne ja mida me silmaga ei näe. Kui otsida mingit väga selget märki muutumisest, siis kindlasti on see enesekindlus ja julgus, mida mina näen kontrastses ja julges värvis, mis ajas läheb ikkagi järjest jõulisemaks ja jõulisemaks," selgitas Asmer.

Näitus on Tartu Kunstimajas avatud 15. juunini.