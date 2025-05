Tommy Cash annab sügisel Tallinnas soolokontserdi

Halloweeni õhtul toimuval kontserdil pakub räppar, laulja, muusik ja visuaalkunstnik Cash enda sõnul idaeuroopalikku absurdi, globaalset poppi ja andekat anarhiat täis show'd.

Kaks täispikka albumit avaldanud Cash esines toonases Saku Suurhallis viimati 2022. aastal, kui lõpetas seal oma maailmaturnee.

Eurovisiooni lauluvõistluse eel antud pressikonverentsis teatas muusik, et tänavu on oodata ka uut kogumikku. Cashi viimane album, "¥€$" ("YES") ilmus 2018. aastal, viimane lühialbum "High Fashion" ilmus 2024. aasta novembris.