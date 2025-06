Beach Grindi järelpidude peaesinejad on Netsky ning Camo ja Krooked

Netsky on Belgia üks tuntumaid produtsente, kes on alates 2009. aastast edetabelite tippusid vallutanud lugudega "Rio", "Come alive", "Work it out", "Thunder", "Let me hold you", "Love has gone" ja "Here with you".

Duo Camo & Krooked näol on tegemist Austria trummi ja bassi produtsentidega, kes on tuntud oma žanre segava ja innovaatilise helikeele poolest, ühendades DnB elemendi house'i, dubstepi ja popiga. Nad on välja andnud mitmeid stuudioalbumeid ning teinud remikse paljudele tippartistidele, kelle seas ka Lana Del Rey.

Festivalil astuvad publiku ette ka Muul, Kermo Murel, Triibupasta, Maiduk, Endrik Puntso, Qslap, .mergos, NCT (Holland), BLOOOM (Saksamaa), AC13 (UK), DJ MVP, Rämmar.