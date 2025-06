Sinijärve raamatusoovitused: Jaan Pehk on oma vastses juturaamatus üsna pöörane

Jaan Pehk "Saja õhtu lood" (Orelipoiss)

Minu tänane iganädalane raamatusoovitus kannab järjenummõrt 250 ning on seega väheke tööjuubli moodi. Palju õnne kõigile, kes toda sinkavonkalist teed kaasas käinud! Kütame edasi ning kaugel see viissadagi ole. Eestikeelse raamatu juubliaastal tasub pikemat vaadet silmata, seirata ning miks mitte ka põrnitseda. Jõllitada pigem ei. Hoiame sidet!

Jaan Pehk saab viiskend aastat nooreks. Just praegu, kui me toda lugu loeme. Palju õnne, soovib armas eestirahwas. Armsal eestirahwal on Jaanidega üldse hästi läinud. Jaan Tõnisson, Jaan Kross, Jaan Einasto, Jaan Tallinn, Jaan Pehk, Meisterjaan… jaanipäeva eel maksab Jaanidelt õppust võtta ning neid hea sõnaga meelde tuletada.

Pehk on üsna pöörane oma vastses juturaamatus. Raamat on imekaunis, et mitte öelda soliidsevõitu omas füüsilises olemises. Aga sees on igasugu segasoga surimuri kilakola inseneri kolivinki. Kangesti käänukad lühilood, kvaasimuinasjutud, vaibatõmbajad viuhvestmised. Iga jutt ei sobi kolmeaastasele, mõni teine paneb ta vanavanaisa natuke jahmuma. Nii hoida! Saja õhtuga, kui võtta üks jutt per õdak, peaks inimene kirjanduses ja üleüldse elus ringi kooserdamiseks trimmis-trammis treenitud olema. Nii et ootame umbes kolme kuu pärast jätku järgmiseks sajaks looks. Sest viiekümnes sünnipäev on täpselt see aeg inimese elus, mil "õnne ka viimaseks veerandsajaks" oleks nagu vara soovida, ent "teist samapalju veel" kõlab juba päris hea pakkumisena.

Tahaks mõnuga mainida häid mõjutusi Andrus Kivirähkilt ja Mark Twainilt, Daniil Harmsilt ja Kurt Vonnegutilt. Miks mitte ka Mart Juurelt ja muusikamaailmast. No võtkem näiteks Queen – väike puust bänd. Või võtkem näiteks Köök – täitsa muust bänd. Või jätkem mõjutused, andkem Jaanile au. Türi linna sisenedes tohiks meid kõiki vastu võtta suure, lahke ja loomele kutsuva Pehujaani kuju.

Jaani linn on lillelaat, aga Järvamaal on palju vaatamisväärsuseid – usu meid, Sul tasub nendega tutvuda!

Türi vaib teeb õigetes kätes ja häältes klassika kõigest, milles/kelles on roppumoodi loomulikku annet, terake õnne ning loovat võimekust eeltoodud antused tulemuseks töötada. Pehujaanil on. Neli senti korraga, nõnda sünnib megameeter!

PS Paide-Türi rahvajooks; võidab Pavel Loskutov. Viimasena, massiivsete hurraahüüete saatel jõuab lõpusirgele teadagi kes.

Johanna Unt "Augustas päästab maailma" (Argo)

Õpetlik jutt sellest, kuidas väike viga võib universumi uppi paisata? Kõlab totakalt? Mhmh. Aga ei ole. On enamat ja lahedamat ja pagana heaste loetav. Harva on muigav didaktika kuidagi humoorselt loosse sujutet, aga siin on. Mine või ise maailmakaarte vaatama. Rohkem ei või öelda, muidu rikub lugemiselamuse ära. Lugeda ent tasuks!

Augustase-lugu võiks aasta parima ulmeka auhinna saada. Ja mõne veel. Sest ta on täiega pöördes, ent samas päris päris. Siin pole mõõklevaid printsesse, kes lohedega lapsi teha üritavad ega ülemõõdulist kurjust, mis iseoma raskuse all lõhki plartsahtab. See on kergelennuline fantasmagooria keerulistel teemadel. Kirja pandud nõnda, et kannatab särasilmil lugeda nii suurtel kui suureks kasvajatel. Bullerby laste tunnetusega loodud realistlik põneulmik tänapäeva miniinimestele ja pisiisikutele ja nende(st) vanematele. Ja ikkagi. Lumine Prantsusmaa! Turritav eestikool! Traksakas lapskond! Lahe. Üle hulga aja lasteraamat, milles vahva viibida, mitte vaid kõrvalt kaeda kui väike puhas vanainimene. No nood viimased on siin kaa täitsa olemas. On ka seda õiget põneka minekut, mis nabib lugeja kinni ega lase lahti enne lustakat lõppu. Selle seltskonnaga külastaks noore ea olukordi kaudu kirjanduse, kaudu vaimundava lõpmatuse küll ja veel. Maailma, mis muutub, kus tõbrikud õpsid naerdakse nurka ja soojades kodudes tehakse head süüa. Andku Taevataat ja -memm autorile särtsu ja südikust loomaks õdusalt ohtlikke lugusid ning tögamaks sõbralikult tänailma tobedusi – see tuleb temal tiidsaste välja! On nii pointi kui puänti.

PS Tuntagu maateadust, välditagu veganeid, päästetagu maailm!

PPS Mulle meeldivad lehekülje all otsas olevad joonealused märkused. Põhimõtteliselt. Igavesti. Muidu otsi noid raamatu lõpust taga ja sinna nad üldjuhul jäävadki.

PPPS Kuulda on, et õige kohe tuleb Johanna Undilt uus raamat. Jälgigem eelreklaami ja oodakem tahedat suvelugemist!