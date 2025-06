Lavastaja Mait Joorits tõi lavale jänki seiklused Hiiumaal

Võib vist päris kindla veendumusega öelda, et ameeriklase Douglas Wellsi raamatu põhjal jänki lugude suveetenduseks loomine on lavastaja Mait Jooritsa poolt n-ö kindla peale minek. 2003. aastal kirjutatud raamat "Jänki seiklused Hiiumaal" on senini hiidlaste seas üks loetuim raamat ja koolis lausa kohustusliku kirjanduse nimekirjas.

Ja nüüd, kus enam kui 30 aastat tagasi juhtunud jänki Hiiumaa lood on ka teatrilavale jõudnud, leiab sealt nii äratundmisrõõmu ja 30 aasta tagust nostalgiat nii hiidlane ise kui ka saare külaline.

"Tõesti, see fakt, et Nebraskast, Ameerikast tuleb Douglas Wells selle praamiga Hiiumaale, kui viimase praamiga tulevad vene sõdurid tagasi, see on nii absurdne. Ja et ta siia neljaks aastaks jäi pidama. Ja tõesti ka see, et kuidas ta koges seda maailma, mis siin oli," rääkis lavastaja Mait Joorits.

Kuigi raamatusse kirja pandu on ikkagi looming, suutis Wells nelja aastaga Hiiumaal paljugi ära teha. Leidis üles Emmaste kadunud kirikukella, paigaldas saarele Eestis esimesena turismiviidad ning leidis siit ja võttis kaasa ka elu armastuse. Ja paljudel hiidlastel on temast omakorda omad lood.

"Mingid kohad on, kus hiidlased ütlevad, et oli ühtepidi, aga Douglas ütleb, et oli teistpidi. Et see tõde on seal vahepeal, ma arvan," rääkis näitleja ja hiidlane Risto Vaidla.

Kuigi ka Douglas Wells ise sai kutse etendust vaatama tulla, siis publiku hulka ta väidetavalt sellel suvel siiski ei jõua. Lisaks kummutab see lavastus ka ühe mandril leviva kahe suursaare vahelise müüdi, et hiidlased-saarlased omavahel läbi ei saa, sest hiidlasest Vaidlaga jagab lavalaudu saarlane Ott Aardam. Näitlejate sõnul saavad hiidlane ja saarlane ikkagi paremini läbi kui hiidlane ja mandri inimene.