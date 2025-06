Eesti-Gruusia kollektiiv Garbage Kids avas oma uue näituse "Varjud ja asjad"

Garbage Kids loodi viis aastat tagasi kui eestlanna Ulla Alla ning vennad Luka Abashidze ja Nika Gabiskiria Gruusiast otsustasid hakata arhitektitöö kõrvalt looma unikaalseid kiiksuga mööblitükke.

"Me otsustasime töötada mööbliga ja mängida millegagi, mis on väga tuttav. Objektidega, mis on ajalooliselt hästi tuttavad, argised ja ümbritsevad meid. Seekord me otsustasime teha varjude näituse. Mängime varjudega nii nagu nad on ja keerame neile peale ruumilise vindi, muutes nad omal kombel skulptuurideks," sõnas Garbage Kidsi liige Nika Gabiskiria.

"Selle näituse taustalooks oli luua müstilist ja muinasjutulikku maailma. Lood ja jutustused, mis aina rohkem on kadumas meie ümbert ja vormikeel, mis me kasutame on mingil määral iidne või ka kaasaegne samal ajal. Need on kaaslased meiega olnud inimkonna sünnist algusest saadik," lausus teine liige Ulla Alla.

Töödes kasutavad kunstnikud leidmaterjale – koiaukudega kangatükke pere riidekirstust, tünnilaudu vanast veinitehasest, tormimurdu, kive ja muud sarnast.

"Meie meetodi põhimõte on anda väärtus millelegi, millel seda hetkel pole ja mis muutub hinnaliseks meie pingutuse läbi," ütles Gabiskiria.

Näitus Tarbekunsti ja disainimuuseumis on avatud oktoobri keskpaigani.