Kitty Florentine avaldas albumi "Balance"

"Balance" järgneb 2022. aastal ilmunud albumile "Maladaptive Daydream", millega Kitty Florentine teenis välja nii Raadio 2 aasta debüüdi kui ka Eesti muusikaauhindade nominatsiooni indie-/alternatiivalbumi kategoorias.

"Sisuliselt räägib "Balance'' tasakaalu leidmise igikestvast segasest protsessist, kus mõtete lõppematu jada, etteaimamatult plahvatuslikud tunded ja lemmikuks saanud valed tuleb päevavalgele tuua, et saaks edasi liikuda. Ma loodan, et see mõjub kuulajale ausalt, tantsuliselt ja lootustandvalt," rääkis Kitty Florentine värskest plaadist.

Üha enam ka välismaistel turgudel kanda kinnitava Florentine'i värskelt albumilt leiab üheksa lugu, mis vältavad kokku 24 minutit ning valmis koostöös Tšehhi produtsendi Aid Kidiga.

Lissaks on oma loomingulise panuse andnud kohalikud muusikud Rando Arand, Taavi-Peeter Liiv, ja Adel Forcest (tuntud ka kui Bisweed). Plaadi miksis ja masterdas José Diogo Neves.