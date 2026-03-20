Rando Arand avaldas dokfilmi "Hõbekontsadel" muusika

Helilooja ja produtsent Randa Arand andis välja veebruaris kinodesse jõudnud Margus Õunapuu ja Anastasia Zažitskaja dokfilmile "Hõbekontsadel" kirjutatud muusika.

Kümneloolisel filmimuusika albumil lööb enamikes lugudes vokalistina kaasa ka Kitty Florentine. Muusikalist kuuleb plaadil nii õhulisemat ja atmosfäärsemat ambient'i kui ka raskema astumisega breakbeat'i.

Dokumentaalfilm "Hõbekontsadel" tutvustab Eesti naiste jäähokikoondise taasloomise lugu ja selle põhitegijaid. 2020. aastal alustas Lätist pärit peatreener mängijate treenimist, eesmärgiga taasluua Eesti rahvuskoondis ja viia nad uuesti maailmameistrivõistlustele.

Produtsent Rando Arand on avaldanud aastate jooksul mitmeid lühiplaate ja singleid, mullu andis ta plaadifirma Liitheli alt välja täispika albumi "Child of the Internet".