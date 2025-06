Galerii: Kadri Toom ja Helle Vahersalu avasid ühisnäituse "Ümbritsetud"

Näitus "Ümbritsetud" on kahe põlvkonna visuaalne dialoog, vestlus õpetaja ja õpilase vahel. Just maaliõpingu Helle Vahersalu käe all on sügavalt mõjutanud Kadri Toomi värvikeskset graafikaloomingut.

Seekord on Toom oma teoses suhestunud selle osaga oma õpetaja loomingust, mis on varasemalt jäänud laiema publiku eest varjatuks – kartongile maalitud värviküllased etüüdid ja abstraktsed kompositsioonid.

Näitus "Ümbritsetud" kuulub Tallinna XIX graafikatriennaali satelliitprogrammi ja jääb avatuks 23. juulini.