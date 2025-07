Pärnu muuseumis on väljas kaks suvenäitust

Metallikunstnikud on Pärnu muuseumisse üles seadnud peamiselt ehted. Näituse pealkiri "Vaga vesi" sümboliseerib nii Pärnu randa kui ka mõne inimese halba iseloomu.

"Eesti metallikunstnike liidul on õnn ja au olla juba neljas aasta suvel Pärnus oma aastanäitusega. Töid on seinast seina, aga pigem rohkem veeteema: sinised värvitoonid, külmad rohelised on ülekaalus. Samal ajal üks kolleeg tegi vetsupoti veepealetõmbamise nupu, väga ilus," rääkis metallikunstnike liidu aastanäituse kuraator Jaan Pärn.

Kohe ehete kõrvale on end aga sisse sättinud uhked kleidid. See on moekunstnike aastanäitus "Sügav põhi". Näitus toob publikuni omamoodi dialoogi merega, mille toonid varieeruvad hallikatest sügavmustadeni.

"See on jätk "Vagale veele", mis oli juba varem välja kuulutatud. Siin on moekunstnike ühenduse erinevate liikmete tööd, mis on väga erineva ampluaaga. On väga sügavat merepõhja jäädvustatud, nagu on teid korallidega, aga on ka vetevirvendust. Erinevad ideed, erinevad disainerid, aga üldine suund on ikkagi merega seotud, mis peaks ju Pärnusse väga hästi sobima. Sinimustvalge, hall on need värvid, mis seda kollektsiooni peaks omavahel ühendama," lausus moekunstnike ühenduse aastanäituse kuraator Anu Hint.

Kunstnikud ütlevad, et neid inspireeris väga nii "Vaga vesi" kui ka "Sügav põhi".

"See puudutas mind väga sügavalt, sest puutusin aasta alguses kokku leinaga, mis oli minuga väga lähedalt seotud, ja siis saigi tehtud sellised tööd, kus ma elasin oma leina välja, kasutades tumedamat materjali, nagu eebenipuu. Kuna see oli seotud minu koeraga, kelle nimi on Frida, siis oma töödes kasutasin ka koerakarvu, tema karvu viimasest päevast," lausus ehtekunstnik Margit Paulin.

""Sügav põhi" mind väga inspireeriski, sest et ma arvan, et minu idee ongi kõige sügavamalt põhjast korjatud. Sukeldujana olen pildistanud seda võrratut sügavuse ilu ja olengi mõelnud, kuidas seda tuua oma igapäevaellu moekunstnikuna. Nüüd ongi see imeline idee sealt vetesügavustest vormunud minu disainis ehk et digiprindina on see nüüd vormi valatud," rääkis moedisainer Merle Lõhmus.

Näitused "Vaga vesi" ja "Sügav põhi" jäävad Pärnu muuseumis avatuks 20. augustini.