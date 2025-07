"Jurassic World: Taassünd" kogus avanädalavahetusel üle 11 000 külastuse

Teise uue filmine leiame kinoedetabelist briti režissööri Simon Westi märulikomöödia "Visad pruutneitsid", mille peaosas astub üles Rebel Wilson. Avanädalavahetusel käis filmi vaatamas 928 filmisõpra.

Nädal varem kinodesse jõudnud "F1 film" tegi tubli tulemuse ka teisel linastumisnädalal, mil filmi käis vaatamas üle 4800 inimese. "F1 film" on kokku kogunud üle 20 000 vaataja.

Tabelis püsivad ka suvised uusversioonid. Neljandat nädalat püsib tabelis "Kuidas taltsutada lohet", mida on kokku käidud vaatamas üle 43 000 korra ja seitsmendat nädalat Disney "Lilo ja Stichi", millel on puudu veidi üle 600 külastaja, et saada kätte 35 000 vaataja piir.